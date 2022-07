Naranjo deja en evidencia al podemita Asens en directo: “¿Por qué no os vais?”

Retratados.

Así ha dejado el periodista Antonio Naranjo a Podemos y al portavoz de su grupo parlamentario, Jaume Asens, en directo.

Naranjo le ha dejado en evidencia en el programa Todo Es Mentira, al preguntarle porqué si critican tanto al gobierno del que forman parte, no lo abandonan.

“No entiendo una cosa sobre todo, ustedes se ponen muy estupendos con las cosas que no les comunica el Gobierno y sobre todo con el fondo del asunto, sea la posición unilateral del señor Sánchez en el Sáhara o esta posición con la OTAN, que también es unilateral. No entiendo que ustedes no se vayan del Gobierno. ¿Qué más necesitan ustedes ver para hacer lo único que sí que le afectaría a Sánchez, que ha demostrado que no le da ningún miedo su postura?