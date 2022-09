Carlos Herrera desmonta el “feminismo de salón” de Pedro Sánchez: no tiene ni idea de lo que está pasando en Irán

Cada vez que habla, se retrata.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar una muestra de su falsedad al retratarse a sí mismo en medio de la participación en la Asamblea General de la ONU, que ha convertido en una gira para promocionarse a sí mismo.

Carlos Herrera, en su programa en la COPE, no ha dejado pasar por alto las declaraciones del presidente en las que ha demostrado su “feminismo de salón”, al admitir que no tiene ni idea sobre la grave situación que sucede en Irán.

A Sánchez, que ha repetido hasta el cansancio que es un furibundo feminista, le preguntaron sobre la situación de Irán, que ha sido noticia por las protestas masivas debido al asesinato de una mujer por no usar el velo. «Discúlpeme, no puedo opinar al respecto porque no conozco el detalle de la información. Posteriormente le daremos posición, no puedo darla sin conocer exactamente el contenido de la misma», respondió impávido.

“El feminismo de Sánchez es feminismo de salón y además, feminismo desinformado”, reflexiona el presentador de Herrera en la COPE.

El presidente “superfeminista”, que usa la visita de la ONU para venderse como un líder global, admite que no se ha enterado de lo que sucede en Irán, uno de los países más retrógrados en cuanto a los derechos de las mujeres. No tiene ni idea pese a que las protestas comenzaron hace seis días y han copado todos los medios de comunicación.

Las lamentables declaraciones de Sánchez fueron realizadas antes de asistir al evento organizado por Bill Gates, en el que decidió dar 130 millones de euros de todos los españoles a una fundación respaldada por el fundador de Microsoft. Feminismo poco, pero impuestos a los ‘ricos’ vamos. “Eso sí, 130 millones a Bill Gates, suyos, de usted”, señala Herrera, resaltando las incongruencias del Presidente.

Las protestas en Irán

Las manifestaciones comenzaron el pasado viernes, luego de confirmarse la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la Moral por llevar mal el velo en público.

Este hecho, el último de una larga lista de abusos que han sufrido las mujeres por parte del régimen teocrático, ha despertado el repudio y la molestia de los iraníes y se han ido extendiendo por todo el país.

Los manifestantes que protestan en las calles de al menos 20 ciudades, enarbolan gritos como «Justicia, libertad y no al hiyab obligatorio», «Mujeres, vida, libertad» o «Muerte al dictador”. La violencia y la represión por parte de las autoridades ha ido en aumento y se estima que 17 personas han muerto en medio de las revueltas.

El Gobierno ha limitado el acceso a internet desde el miércoles por la noche, y ha limitado aplicaciones como Whatsapp, Instagram y Twitter, donde se han difundido vídeos de las protestas y la represión oficial.