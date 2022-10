El ‘mensaje en una botella’ de un youtuber contra Irene Montero que incendia las redes: “No está intelectualmente preparada”

El youtuber Jordi Wild mandó un ‘zasca’ a Irene Montero como si fuera un ‘mensaje en una botella’: estuvo naufragando por las redes hasta que se volvió viral este 31 de octubre, casi un año después.

El creador de contenido catalán había dicho que la ministra de Igualdad no estaba «intelectualmente preparada» para estar al frente de un ministerio. Unas palabras que ahora le han valido la censura de las redes, aunque también el aplauso de los críticos con la política.

En el vídeo original, cuyo fragmento volvió viral Wall Street Wolverine, muestra una charla entre Jordi Wild ―con 3,24 millones de suscriptores en YouTube―, su padre Papa Giorgio y el streamer Josebas. «Tiene dos problemas. Uno, no lo digo a malas, pero creo que intelectualmente no está preparada para ser ministra. No va con rabia, pero creo que no es una persona que tenga el nivel intelectual que requiere ser ministro de un país que, para mí, debería ser la élite».

Jordi Wild sobre Irene Montero: “Intelectualmente no está preparada para ser ministra”. pic.twitter.com/MtQ7lQfoHt — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 28, 2022

A lo que agregó: «tendría que ser intelectualmente élite y que tuviera una conciencia parecida a la del partido al que representa», preguntándose irónicamente si hay «una carrera de igualdad» y dejando en evidencia que no tiene ningún conocimiento sobre las formaciones en género.

«Podría ser que hubiera trabajado en derechos humanos, filántropo, pero especializado en el sexismo… que es la igualdad. Creo, sinceramente, que no es una persona preparada, lo siento mucho».

«Es una psicóloga y yo soy licenciado en Psicología, y no me pondría de ministro pasado mañana», ha valorado Jordi Wild, sosteniendo que «tiene el típico perfil de victimista que todo lo lleva al mismo terreno, que es que es mujer. No es así, a veces la cagas porque la cagas. El problema no es hombre o mujer, el problema eres tú«, ha finalizado el youtuber, preguntándole después a su padre sobre el tema para constatar que, como dice el refrán, de casta le viene al galgo:

El vídeo cuenta con más de 2 millones de reproducciones y ha generado un gran revuelo, tanto por parte de aquellos que están de acuerdo con la opinión de Wild sobre Montero, como por los comentarios de esos otros que han defendido a la ministra y se han mofado de que el youtuber hable de intelectualidad. Después de varias horas de polémica, este domingo 30 de octubre el catalán rompía su silencio para tratar de matizar sus palabras.

«Uf, me expresé horrible aquí, quizás el no preparado intelectualmente soy yo», ha empezado justificándose, valorando que el vídeo es que hace un año y que «veníamos de varias noticias polémicas por su parte y me calenté». Ha reconocido que no sabe nada sobre el nivel intelectual de la ministra y que lo siente, pero «un activista no debería ser ministro». También ha querido dejar claro que no se trata de una «recogida de cable» por su parte.