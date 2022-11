Luis Enrique se moja: le preguntan por el sexo antes de los partidos y su respuesta es una gozada

Esta es la España de Luis Enrique.

Y al que no le guste que mire para otro lado, porque negarlo sería una idiotez. Es que, tanto por lo que pasa dentro del campo como fuera, el asturiano suele ser siempre el verdadero protagonista de los nuestros.

El pasado miércoles, ‘La Roja’ metió una goleada histórica a Costa Rica en su debut en este Mundial de Catar endosando un 7 a 0. La afición, naturalmente, está pletórica y ya sueñan con la segunda estrella.

Obviamente queda mucho y esto no ha hecho más que empezar. Pero es que tenemos a un seleccionador que también es streamer y responde a absolutamente todo. Algunos lo verán como algo que no es serio y otros lo tomarán como una cosa ‘madein Spain’.

Luis Enrique habla sobre el sexo antes de los partidos y se acuerda de su mujer

El pasado jueves, el ya bautizado como ‘Luis Padrique’, hizo directo en su canal de Twitch. Y hubo un usuario que quiso saber si él está a favor o en contra de las relaciones sexuales antes de los partidos por si puede afectar al rendimiento de los jugadores. Y Luis Enrique respondió sin pelos en la lengua:

«Aquí estamos concentrados, no, no es que no se pueda. Es una tontería sublime porque yo entiendo que es algo muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal pues evidente que no es lo mejor para un día antes del partido. De hecho cuando entrenamos en clubes los jugadores duermen en sus casas y me preocupa cero si practican sexo o no».

De hecho, el técnico español no es que no lo prohíba sino que le parece beneficioso. «Si lo practican es porque lo necesitan y les va bien, pues qué tontería. Repito, con sentido común, cada uno con su pareja o con su mujer o con quien quiera, pero entra dentro de la normalidad. Aquí en la selección no se puede porque estamos concentrados, pero yo estoy totalmente a favor de que la gente viva la vida con normalidad«.

Es más, Luis Enrique confesó que él mantenía relaciones con su mujer en la víspera de los partidos. «¿Qué importancia tiene? Al revés, yo lo considero importante y yo cuando era jugador y no íbamos concentrados, siempre que podía, con mi mujer, hacíamos lo que teníamos que hacer”.