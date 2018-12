La hostia de Pérez-Reverte al señorito Echenique por creerse el dueño del cortijo andaluz

Fue una pedida de voto descarada, y no con todas las de la ley. Pero el secretario de organiación de Podemos, Pablo Echenique, se la pasó por el forro pidiéndolo para su compañera Teresa Rodríguez, de Podemos / Adelante Andalucía, en plena jornada de reflexión. (La patada que le dará el agradecido Iglesias al señorito Echenique para que siga haciendo carrera).

Hermano andaluz. Hermana andaluza. Hayas votado a quien hayas votado en el pasado. No te voy a pedir el voto. Sólo te pido que veas estos 2 minutos de @TeresaRodr_... Y que mañana vayas a votar pensando en las cosas que son de verdad. Andalucía se juega mucho. pic.twitter.com/4g2AW0vDD3 — Pablo Echenique (@pnique) 1 de diciembre de 2018

El académico y escritor Arturo Pérez-Reverte, como no podía ser otra, estaba al quite, y no tardó en responderle dejándolo más que planchado:

Hermano andaluz, hermana andaluza... Lo más insultante de todo es cuando te toman por gilipollas. https://t.co/SHj71ETCiu — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 2 de diciembre de 2018

Ese "hermano andaluz" fue quizá la gota que colmó el vaso del siempre acertado escritor.

Como era también de esperar el aludido se acojonó de lo lindo, y prefirió hacer mutis por el foro.

Echenique se siente capacitado para llamar "matones" a otros