La repulsiva venganza de Elisa Beni contra Zaplana aprovechando que se está muriendo en la cárcel

Una curiosa forma de explicar su 'Salvad a Zaplana', título del artículo de opinión que firma en 'eldiario.es' la inefable Elisa Beni, que da la nota uniéndose al coro de voces que piden la excarcelación de Eduardo Zaplana por motivos humanitarios, desde José María Aznar a Pablo Iglesias. (El cirujano que trasplantó la médula a Zaplana pregunta públicamente: "¿Esta siendo torturado?").

Lo acusa de "soberbia, altanería y prepotencia" y proclama a los cuatro vientos:

"Yo soy una damnificada de Eduardo Zaplana". (La juez presiona a los médicos para que devuelvan a prisión ya al 'moribundo' Zaplana).

Tras señalar que el también expresidente de la Generalitat valenciana fue "uno de los padres de las teorías conspiratorias del 11M" y que como la Justicia no hizo ningún caso a sus "falacias" se vengó con ella.

"Miren que me gusta poco hablar en primera persona, pero en este caso me parece pertinente (...). Él, y otras, se ocuparon de cobrarse pieza en mí. Una patada en mi culo que iba dirigida a quien no podían alcanzar, en una represalia totalmente política y desprovista de cualquier justificación profesional".