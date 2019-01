El patético vídeo del señorito Echenique usando la imagen de Netflix para darse alas

Cada vez está peor. No se sabe si el castigo urbanístico de Carmena a su lujoso piso del barrio de Salamanca lo ha llevado a utilizar peligrosas sustancias para sobrellevar el disgusto o, simplemente, ha perdido los papeles de una cez por todas ante tanto palo político y tuitero. (Un tuitero le escupe a Echenique lo que esconde Podemos por decir que Vox compadrea con violadores y asesinos).

El caso es que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se despacha ahora en su cuenta de Twitter con un vídeo titulad "Las cosas terribles que le van a pasar a Podemos", una especie de serie en la que pretende hacer gracia sin conseguirlo.

Todo el mundo habla de Stranger Things, de Black Mirror... pero nadie habla de los nuevos capítulos que nos esperan en 2019 de la aclamada serie de ficción "Las cosas terribles que le van a pasar a Podemos". 😋



¡ALERTA SPOILER! 🎬👇 pic.twitter.com/RZwyLxSPjm — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) 6 de enero de 2019

Y para colmo de males se ha apropiado para ello de la imagen de Netflix con todo el morro.

Se trata de un conjunto de predicciones que rechaza sin argumentos y de las que culpa, cómo no, a "la estructura mediática de difusión de la mentira"

En la ‘serie' de Echenique no hay incógnitas ni suspense. Asegura que no hay un solo español que no sepa que el aumento a 900 euros del salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno socialista es un logro de Podemos.

Pero donde Pablo Echenique se muestra en su salsa es insultando la inteligencia de los españoles. Así, califica de "mentira" todo aquello que no se ajuste a su pretendida realidad.