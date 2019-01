Le sacan los colores a Echenique por poner verdes a Abascal y Rivera con este antiguo vídeo

Está el argentino que no pega ojo desde lo de Andalucía. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, no da abasto con tanta descalificación, y este jueves 10 de enero de 2019 ha puesto la guinda al pastel que se le atraganta no solo a él, cargando contra los acuerdos de "pura propaganda y extrema derecha" entre PP, Ciudadanos y Vox, que están llenos, a su juicio, "de ambigüedades y barbaridades". (El querellado Pablo Echenique redobla su chulería contra Vox: "Son unos matones").

Aquí un poco de hemeroteca para que no te tomen por idiota 👇 pic.twitter.com/Ua39HaLyIi — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) 10 de enero de 2019

Para aderezar sus ataques, ha subido además el vídeo sobre estas líneas a su cuenta de Twitter para que a nadie "le tomen por idiota", y donde rescata un encuentro entre Rivera y Abascal en Intereconomía.

Para Echenique, a quien han puesto de vuelta y media en las redes recordándole su antigua militancia en Ciudadanos, el acuerdo firmado entre el PP y Vox, es un "programa" del partido de Pablo Casado.

"Antes la extrema derecha estaba dentro del PP y ahora está fuera y vemos que los acuerdos reflejan un programa del PP con la careta absolutamente quitada".

Ten cuidado con las hemerotecas Equinique no sea que te saquen los coloretes!!! — henyre (@mogambo23) 10 de enero de 2019

Como busquemos en ti hemeroteca os tenéis que ir del país. — Sara (@_saragp3) 10 de enero de 2019

Y los halagos que recibía Chávez por vuestra parte?, y los golpistas catalanes? Menos mal que existe la hemeroteca — Geraldine (@Geralpatri) 10 de enero de 2019

Echenique, militante de @CiudadanosCs , estuviste a favor de la Guerra Ilegal, después te echaron de @CiudadanosCs , esa hemeroteca la tienes? — El Mono De La Curva (@elmonodelacurva) 10 de enero de 2019

Por muy radicales que sean los de VOX, a vuestro lado son inmaculados. Casualidad, hoy, toma posesión tu dueño, @NicoIasmaduro con toda seguridad que lo grabaras, pero no lo pasarás. Ni he votado ni votaré a Cs o a VOX. No es necesario que piensen de tu idiotez, un cretino. pic.twitter.com/uZcDyBkP8E

— Blog de Juan Pardo (@JuanPardoZurg) 10 de enero de 2019