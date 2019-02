La foto que deja bizca perdida a Marta Rovira tras alabar al 'pacifista' Junqueras

No para de meter la pata. Fugada a Suiza con sucias artimañas para evitar la acción de la Justicia desde el 1-0, la secretaria general de ERC vuelve a romper su silencio desde Ginebra, para ensalzar el mitin de su jefe Oriol Junqueras ante el Tribunal Supremo dándoselas de pacifista. (Así le da una patada en el trasero la policía suiza a Marta Rovira y al séquito de TV3 por ilegales).

Marta Rovira lo hace a través desu cuenta de Twitter, recuperado una de las frases de su jefe:

.@junqueras: "Voting is not a crime, preventing it by force is. It is not a crime to promote, work, or defend the independence of Catalonia. Defending it peacefully is not a crime. How can working peacefully for a political option be a crime?" #JunquerasAcusa #JudiciALaDemocràcia pic.twitter.com/CHn9XjSNse