El 'manual para ser facha' que VOX ha hecho viral: "¡A lo mejor lo eres y no te has dado cuenta!"

A estas alturas el calificativo se ha convertido en todo un piropo para muchos, visto el personal que lo emplea a destajo estilo mantra bajo las directrices de una rancia izquierda, que lo ha puesto más en boga tras la irrupción de VOX en las elecciones andaluzas. (El favor que le hace Iglesias a VOX al reírse de Abascal por ser llamado "gañán facha").

Sea como fuere, el vídeo de casi dos minutos que nos ocupa le ha encantado a la formación de Santiago Abascal, que tras retuitearlo lo ha conertido en un fenómeno viral. Ha sido grabado por el cómico Rubén García, y su "Manual para ser facha" tiene mucha miga.

El humorista introduce en sus buenas prácticas para ser elevado a la mentada categoría un

"Hey, peña, a lo mejor eres facha y no te has dado cuenta, porque ahora mismo está plagado todo de fachas".

Por ejemplo, si llevas un polo con la bandera de España...¡facha!; si llevas una pulsera con la bandera de España... ¡facha!; si de foto de perfil tienes la bandera de España... ¡facha!; si te vas a correr una 10k [carrera de 10 kilómetros] con una gorra con la bandera de España... ¡facha!, runner pero facha".

También defiende postulados que no son nada ajenos a VOX:

"Si quieres que tus hijos puedan elegir estudiar en castellano... ¡facha!" "Si no quieres que Cataluña se independice... ¡facha!".

Y no falta una buena pulla por la cual no se debería calificar de facha a alguien que no quiere que se separaela Comunidad Autónoma catalana del resto de España:

"Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más dinero aporta al Estado, y querer que ese dinero se reparta entre las comunidades que más lo necesitan no es ser facha, es ser solidario".

