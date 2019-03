El perturbador audio de la cúpula policial de Rubalcaba sobre los atentados del 11M

El audio, del que se hace eco 'El Español' en un vídeo que abre estas líneas, y que ha sido publicado por 'Moncloa.com', fue grabado de tapadillo en diciembre de 2009 por el entonces adjunto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, José Manuel Villarejo, durante una comida celebrada en el restaurante madrileño Rianxo. (Comisario Villarejo: "Sujetos vinculados a la embajada marroquí intervinieron en los atentados islamistas del 11-M").

Y coincide con la reciente versión aportada a la Audiencia Nacional por el mentado, ahora entre rejas. (Cloacas Policiales: 40 comisarios tenían sus coches privados en 'leasing' a nombre de empresas de Villarejo).

A la misma, amén del citado, asistieron Juan Antonio González, comisario general de la Policía Judicial; José Luis Olivera, que dirigía la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF), y Eloy Quirós, máximo responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y que en la actualidad ocupa el puesto de González.

Los responsables policiales con más peso en el Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba, lo tenían claro respecto a los atentados del 11-M que se cobraron hace ahora 15 años la vida de 193 personas al explotar cuatro trenes que se seguían uno tras otro desde Alcalá de Henares a la estación de Atocha, en Madrid.

"Mi criterio es que fueron los marroquíes con apoyo de los franceses, sin lugar a dudas",

explica el excomisario ahora en prisión. "Estaban detrás", afirma a renglón seguido Juan Antonio González, entonces máximo responsable de todos los operativos de Policía judicial en España.

En un momento de la conversación, Villarejo se dirige directamente a este último:

-"Yo he estado en Siria, en Líbano, recogiendo de una cabina de teléfonos llamadas que se hicieron durante el 11-M, que luego después las han tenido aquí y que antes, precisamente antes, fueron los servicios secretos franceses a cortar parte de esas llamadas. Entonces, yo, mi criterio, después de todo eso, es que fueron los marroquíes con el apoyo de los franceses, sin lugar a dudas".

"Vamos", refuerza el comisario Olivera. A lo que González responde: "Estaban detrás". "Yo no tengo ninguna puta duda de que los servicios secretos marroquíes estuvieron hasta el culo y que los franceses les dieron apoyo logístico",

continúa Villarejo.

Sin embargo y según la versión del ex comisario, esos datos fueron cercenados por miembros del servicio secreto francés. Esa misma versión fue aportada en 2011 por el traficante de armas Monzer Al Kassar.

Tanto González como Villarejo coinciden en que lo que van a hablar "no se puede decir fuera de aquí". Olivera lamenta que en "los tres primeros días se trabajó muy deprisa", mientras que Villarejo admite que "objetivamente, la historia no va a juzgar bien este servicio". Quirós, por su parte, apenas tercia en el debate.

González reconoce de inicio que sus compañeros policiales hicieron una "investigación de puta madre", pero critica que aquel 11-M eran "la tira" para descubrir quién estaba detrás del mayor atentado en la historia de Europa y, al final, hubo "errores" que han alimentado las sospechas.

"Hay muchos flecos", subraya Villarejo, quien califica "de bulto" los errores a los que se refería su entonces superior jerárquico.

Juan Antonio González: Hicieron una investigación de puta madre. Yo soy el primero que lo admiro, lo he defendido y me ha parecido que han hecho un trabajo de la hostia. Aquí no se trata como antes de pegarle una paliza a un ‘choro' y coger al autor del secuestro o del atraco. Tienes que estar todo...

Villarejo: Así es

JAG: Mire usted, este es este porque llamó por teléfono. Macho, tú fíjate la que están liando con el 11-M. Si no hubieran aquel día... eran la tira, se hubieran salvado todas estas cosas.

Villarejo: Hay muchos flecos, eh.

JAG: Pues tú lo ves en lo de UDYCO (se dirige a Eloy Quirós, que entonces era comisario de esta unidad). Están intentando, bueno, dar despistes.

Quirós: Podrás decir que somos la Policía de Rubalcaba, que hemos hecho, pero la esencia...

Villarejo: La esencia del tema es impecable. Es impecable.

JAG: Es que ahí había errores...

Villarejo: ¡De bulto!

JAG: ...de que las personas que han estado ahí, porque yo no sé quién es el culpable, pero aquí hay que controlar las cosas, yo no quiero vivir con la (xxx), yo creo eh.

Olivera: Totalmente

Villarejo: Totalmente.

Olivera: Yo también.

Villarejo: Absolutamente de acuerdo.

Olivera: Yo también estoy de acuerdo. Yo te estoy hablando desde el principio. Desde el principio que está localizado quiénes son los malos.

Villarejo: Pero perdona, ¿por qué se localizan a los malos? Por el tema de Vallecas.

Olivera: ¿Por qué salen los malos? Porque son la primera tarjeta de la mochila que no explota.

Villarejo: Es la mochila que de pronto aparece.

Olivera: Llaman al Gordo (el comisario Enrique García Castaño), ‘El Gordo’ llama al ‘Río’ (xxx). El ‘Río’ le dice (xxx) porque es la mina.

Villarejo: Perdóname, perdona. Mochila que nunca podía haber explosionado porque estaban los cables alterados.

Oli: Verdad.

Villarejo: Un momento, un momento. Es que… es que esos temas son…no se puede obviar.

Quirós: También es que (xxx) igual es que no sabíamos…

Villarejo: Nada, no sabíamos nada. Entonces eso es una pista que te la dejan ad hoc. Preparada. ¡Qué casualidad, que todas explotan menos una, que cogen y la anulan!

