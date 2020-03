Reverte hace suya la receta de un amigo para vencer al coronavirus y las respuestas son descacharrantes

Hay que quitarse el sombrero con Arturo Pérez-Reverte. Cuando está sembrado no hay duda de que es el mejor y sus ocurrencias son brillantes.

Aunque es verdad que prometió ya hace algunas fechas no volver a meterse en cuestiones de actualidad, lo cierto es que no ha podido resistirse a subir a su perfil de Twitter el remedio que le ha dicho un amigo suyo para vencer al coronavirus:

Discúlpenme (lo sé, lo sé, ahorren tuits indignados, es una grosería y no tiene perdón de Dios), pero no puedo resistirme a tuitear lo que me acaba de decir un amigo por teléfono: «Es la primera vez que puedo salvar al mundo sentado en un sofá y rascándome los huevos».

— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 22, 2020