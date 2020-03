La ‘lumbreras’ de Lucía Etxebarría echa la culpa de la expansión del coronavirus a un partido en el Wanda y al Jesús de Medinaceli

Apuntaba buenas maneras como escritora, pero al final ha quedado reducida a una personaje que pulula por Twitter y por las tertulias para defender lo indefendible.

Lucía Etxebarría, cómo no podía ser de otra manera, tiene su particular punto de vista sobre la pandemia del coronavirus que ya ha dejado miles de muertos en España y decenas de miles de infectados.

¿Y saben ustedes cuál es la explicación que ella tiene para justificar que esta epidemia se haya propagado como la pólvora, en especial en Madrid?

Ella lo reduce a dos acontecimientos puntuales. Y no, uno de ellos no es la marcha feminista del 8-M y, por esa misma razón, se guarda muy mucho de poner el foco sobre el mitin de VOX en Vistalegre.

Etxebarría considera que los focos principales que produjeron el estallido desbocado del coronavirus fueron el partido que el Atlético de Madrid disputó ante el Sevilla en el Estadio Metropolitano y la congregación de fieles en la Iglesia del Cristo de Medinaceli, actos que tuvieron lugar el 7 de marzo de 2020:

Obviamente, en Twitter le recordaron la mayor a la ‘egregia’ literata, entre otros argumentos que quien debía de haber suspendido todos esos eventos debió ser el Gobierno de Pedro Sánchez.

Eso sí también afearon a la escritora que mintiese sobre lo de Jesús de Medinaceli, ya que las colas se disolvieron desde el momento en que se prohibió besar al Cristo y, de paso, le refrescaron la memoria sobre el verdadero evento multitudinario de ese fin de semana en la capital de España, el del 8 de marzo de 2020 con motivo del Día Internacional de la Mujer:

Exacto, fue negligente que desde el gobierno y los medios no se tomaran medidas, pero eso hubiese afectado al correcto desarrollo de la marcha propagandística del 8 de marzo.

Todas bajo el beneplácito del gobierno. No había peligro. Ah! Pero la cosa cambió el día 9. Habia que espera, por imperativo legal, celebrar la macro manifestación del día del ministerio de igualdad. Iba la vida en ello.?

Y podríamos seguir pero me da dolor de cabeza pic.twitter.com/FQnRCZxcJB

Eso es falso, este año no había filas porque ya lo estaban advirtiendo, incluso al pie del Cristo le pusieron una urna para no https://t.co/E5y7qybOEX poca gente que iba estaba sorprendida de que no hubiera fila

— maria Jose (@jose67_meri) March 26, 2020