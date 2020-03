El autozasca de Iñaki López: en un mes pasa de criticar la histeria por el coronavirus a contagiarse de la misma

Había un famoso eslogan de una marca de detergente que, como todos, presumía de ser el mejor.

Una voz en off decía: «¡Qué cambio con Luzil!». Pues eso mismo se lo podía aplicar a sí mismo el periodista bilbaino (con diptongo, como el mismo escribe en su perfil de Twitter) Iñaki López.

El presentador de la segunda cadena de Atresmedia en el programa ‘laSexta Noche‘, era de los incrédulos con relación al coronavirus y a sus efectos mortales, al menos por lo que tocaba a España.

López consideraba, al contrario que otras voces, que convenientemente minimizaron o acallaron directamente medios como el suyo, que esto del coronavirus poco menos que había desatado brotes de histeria.

De hecho, ‘laSexta Noche’ del 29 de febrero de 2020 se refería a lo del coronavirus como una especie de histeria, como si en realidad nada fuese a pasar en España.

Y así lo reflejó en un tuit el 26 de febrero de 2020, tres días antes de la tertulia:

Pero un mes después, ya con cerca de 5.000 muertos por el COVID-19, la percepción de Iñaki López cambió radicalmente.

Como si fuera aquella señora que tras mucho resistirse accedía a probar el nuevo detergente, el que hablaba de histeria por el coronavirus nos pintaba un panorama mucho menos idílico, un choque brutal de realidad ante la que se nos ha venido encima, con un centro comercial como el Palacio de Hielo, en Madrid, transformado en una gran morgue habilitada en su pista de patinaje:

EL PRESENTADOR DE LASEXTA ABRE LOS OJOS

Obviamente, López no tiene más remedio ahora que abrir los ojos a una realidad que venían advirtiendo los expertos.

Pero, ojo, no días antes del 8-M, sino con semanas y hasta con casi mes y medio de antelación. Expertos técnicos del Ministerio de Sanidad, la OMS o las comunidades autónomas vinieron lanzándole señales de alerta al Gobierno de Pedro Sánchez que, sin embargo, optó por preservar la foto de las marchas feministas.

Los seguidores del presentador se lo recordaron en Twitter:

Por fin abres los ojos!!!! No solo tendrán que dar una explicación a los ciudadanos, también en los tribunales como responsables de todas las muertes por negligencia criminal. Pienso para empezar en Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Ivan Redondo, Irene Montero, Carmen Calvo etc etc

— Montesa 💚🇪🇸 (@Montesa_VAL) March 27, 2020