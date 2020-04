Ussía se ‘reactiva’ en Twitter: manda a su casa al «caradura» Iglesias y exigiendo a Sánchez que disuelva su «Gobierno de golfos»

Alfonso Ussía está más que activo en Twitter.

Después de que fuese depurado de La Razón por Francisco Marhuenda porque, pese a las excusas de mal pagador del director sobre los egos del columnista, estaba siendo muy beligerante con el Gobierno de Pedro Sánchez y en el grupo Atresmedia se pusieron de los nervios ante la posibilidad de que se les negase la ayuda gubernamental solicitada para paliar la caída de los ingresos publicitarios, Ussía está que no pierde ripio en la red del estornino.

Desde esta atalaya, en la que tampoco puede tener la seguridad al 100% de que le respeten sus tuits e incluso su propia cuenta, dado el ejército de trolls dispuestos a la denuncia masiva y a la política ‘caganchona’ de Twitter de proceder, con suspensión temporal de los perfiles denunciados y después comprobar la veracidad de las quejas que, casi invariablemente, acaban por devolver la cuenta al usuario lapidado, el escritor no está perdiendo la oportunidad de darle cera de la buena al Gobierno.

Y al primero que le ha caído una buena es al vicepresidente segundo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Alfonso Ussía, como muchos millones de españoles, no comprende como Iglesias, a pesar de que debería de estar cumpliendo un confinamiento casero por mor, de momento, del segundo positivo por coronavirus de Irene Montero, la ministra de Igualdad, se empeña en acudir no solo ya a las reuniones del Consejo de Ministros, sino que también ha salido a las ruedas de prensa telemáticas y telemanipuladas de Miguel Ángel Oliver, el sectario secretario de Estado de Comunicación.

No es de extrañar que el escritor haya estallado en Twitter y haya mandado al líder morado a su casa, no sin antes llamarle «caradura» por no respetar la cuarentena. Y algo tendrá que ver que los expertos de Sánchez estén cayendo como chinches enfermos del COVID-19. Con el vicepresidente segundo campando a sus anchas por las estancias de La Moncloa, ¿qué podría salir mal?

Y tú, cuando te confinas,caradura? — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) March 31, 2020

TAMPOCO SE OLVIDA DE PEDRO SÁNCHEZ

El escritor tampoco se deja en el tintero al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que aconseja algo tan sencillo como que si se quiere quedar pegado a la poltrona del Palacio de La Moncloa, que lo haga, pero que prescinda de los gastos superfluos y, especialmente, que mande bien lejos a la panda de «golfos» de la que se ha rodeado