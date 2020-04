Cisma en la izquierda mediática: Escolar ‘traiciona’ al resto de digitales progres que suplican la merced de Sánchez y los abandona a su suerte

Una ausencia llama poderosamente la atención en el batallón de medios digitales de izquierda que han pedido a Pedro Sánchez que les bajen los impuestos ahora que vienen mal dadas: la de Eldiario.es. El digital de Ignacio Escolar, quizás el más potente de este grupúsculo en cuanto a influencia y socios, no se ha sumado a la llamada de auxilio de medios ‘hermanados’ como Público, El Plural, CTXT, infoLibre o La Marea porque él ya había decidido subirle la cuota a sus socios.

Desde PD venimos dando cuenta de la paradoja de que estos medios izquierdistas ahora se pongan el disfraz de todo buen liberal y aboguen por la primera máxima de esta teoría política, es decir, reducción de impuestos ahora que con la crisis del coronavirus la inversión publicitaria se ha desplomado. Paradójicamente, son los mismos que le piden al poder gobernante que aumente los impuestos para sufragar el Estado de bienestar, término ambigüo donde los haya.

Pero en esa petición no estará el menor de los Escolar. Ignacio ha ‘traicionado’ al medio que dirigió en el pasado, Público, en su edición papel, y no se ha sumado a la llamada de auxilio de digitales tan próximos ideológicamente. Él ha decidido subirle la cuota a sus socios nada menos que en 20 euros. Ahora, la cuota de eldiario.es pasa de los 60 que costaba a los 80…siempre y cuando el suscriptor diga que se lo pueda permitir.

«Necesitamos subir la cuota a nuestros socios para garantizar la superviviencia de eldiario.es»

Ignacio Escolar se dirigió por carta a sus socios y justificaba así la subida de sus respectivas cuotas:

Es la primera de nuestra historia. No hemos tocado el precio desde que arrancamos, en 2012. En ocho años no hemos subido ni un euro, ni siquiera la inflación. Pero ahora necesitamos hacerlo para garantizar la supervivencia de eldiario.es. La cuota anual pasará a ser de 80 euros, en vez de 60. Es una subida de 1,6 euros más al mes. La cuota mensual, mientras tanto, pasará de 7 a 8 euros al mes, un euro más. Es muchísimo menos de lo que históricamente costaba el periodismo en papel, pero para nosotros supone una diferencia muy importante. Y solo vamos a aplicar estas subidas a aquellos socios que se lo puedan permitir.

El director del digital izquierdista cuenta que, como ha sucedido en el resto de medios, «los ingresos por publicidad se están desplomando». Y pinta un panorama desolador, pronosticando un agujero de medio millón de euros en sus cuentas al final de año:

No hay apenas anuncios, a pesar de que el interés por la información ha crecido mucho y también lo ha hecho la audiencia de eldiario.es. Nuestros cálculos más realistas pronostican un agujero de unos 500.000 euros en nuestras cuentas este año, y eso si el bache dura poco tiempo y después la economía rebota. Los cálculos más pesimistas duplican esta cantidad.

La prensa española, contra las cuerdas

Si ya el sector de los medios de comunicación atravesaba una crisis estructural y perenne, acrecentada, en forma de despidos, recortes y tijeretazos desde la crisis económica de hace una década, la epidemia del coronavirus se ha cebado.

Los grupos PRISA, editora de El País, Unidad Editorial (El Mundo), Vocento (ABC), Godó (La Vanguardia)… acometerán expedientes de regulación de empleo temporales para hacer frente a la reducción de los ingresos publicitarios.

Desde la Asociación de Medios de Información (AMI), que aglutina a periódicos nacionales, agencias de información, radios, revistas y televisiones, calculan que la anulación de las campañas en los primeros días de confinamiento puede provocar una caída de ingresos por este concepto de hasta el 75% u 80%.

En la AEEPP (Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas) siguen la misma línea: “La mayoría de los medios vivimos de la publicidad y la publicidad ha desaparecido por lo que nuestros ingresos como editores se han desplomado”, explicó en Radio Nacional su presidente, que curiosamente es el padre de Ignacio, Arsenio Escolar.

En el campo audiovisual, aparte de las medidas tomadas, que pasarán sí o sí por reducir empleo y por recortar sueldos, tanto de directivos como de ‘currelas’, no se han cortado a la hora de pedir ayudas a La Moncloa. UTECA, que agrupa a las televisiones, y la AERC, que hace lo mismo con las radios comerciales, no se cortaron a la hora de pasar el cepillo al Gobierno y sus demandas serán atendidas. Algo que no ha hecho ni piensa hacer PD, que ha hecho un llamamiento a sus lectores para que colaboren con un proyecto libre y sin ataduras pero que no subirá cuotas ‘manu militari’ como acaba de hacer Escolar.