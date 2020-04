Arturo Pérez-Reverte ‘pasa página’ y se reconvierte en cinéfilo durante el confinamiento

Arturo Pérez-Reverte siempre sorprende a propios y extraños y nuevamente, en pleno estado de alarma, ha vuelto a demostrar sus habilidades para dar con la tecla y revolucionar Twitter.

El académico cartagenero, del que todos conocen su maestría con la pluma del siglo XXI, es decir con el teclado de un ordenador, se ‘reconvierte’ estos largos días de confinamiento en un cinéfilo de tomo y lomo.

Su recomendación, de la que hizo partícipe a todo el mundo en Twitter, no ha pasado precisamente de manera discreta y todos han aportado su punto de vista

Anoche vi «Ready player one» y me pareció muy interesante. Quizá algunos padres deberían ver esta película junto a sus hijos jovencitos, para comprender mejor el inevitable mundo que viene. El mundo futuro, que ya no será (o es) nuestro, sino de ellos. https://t.co/HI7oUWyHXb

Rápidamente, sorprendidos por la temática de la película en cuestión, se preguntaron si Reverte conocía también el mundo de los vídeojuegos, algo a lo que también respondió afirmativamente el propio escritor:

Hoy la he visto con mi hija y me ha gustado mucho. Muchas gracias por la recomendación. Se ha ganado mi confianza en lo que a cine se refiere,por ahora. Alguna miniserie que recomendar?

Pues yo la deje de ver. No me estaba gustando nada. Yo esperaba una crítica hacia una sociedad virtual que deja de lado el mundo real y no la vi. No se si el final me hubiera gustado, pero la primera media hora me fue muy desagradable

— Men del Puño 🔻 (@mendelpuno) April 7, 2020