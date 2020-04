La perruna razón por la que Pérez-Reverte concluye que los hombres son más guarros que las mujeres

El tiempos normales, el escritor Arturo Pérez-Reverte se limita a alborotar un poco el gallinero tuitero una vez por semana, generalmente los domingos.

Se marcha «al bar de Lola» y allí analiza a través de Twitter, siempre sin pelos en la lengua, los temas de actualidad y departe con sus seguidores y no seguidores hasta que Lola le ‘echa‘ de su bar.

Pero estamos en tiempos de coronavirus, con el personal confinado a la fuerza en casa y el académico, que no debe correr el riesgo terminar como el muñeco de Michelin porque siempre ha sido de natural enteco y poco tragón, y que tampoco es de los que salen al balcón a hacer el ganso, como le gustaría al Gobierno Sánchez que hiciéramos todos, parece haberse volcado en las redes sociales.

Con intención, sondeando a su manera la naturaleza humana y tirando estocadas a diestro y siniestro.

Parece que la ha tomado con los hombres que bajan a los perros.

Asegura que ahora hay más que antes paseando y eso coincide con que «se ven más cacas sin recoger«.

No sabemos si es exactamente así, pero da la impresión de que el personal va con prisa y se está saltando, más de lo normal, esa norma que obliga a sacar una bolsa de plástico del bolsillo e ir recogiendo a cada paso la caca que suelta tu mascota.

Arturo, mi marido siempre ha sido el que ha sacado al perro a la calle, pero es que también es el que siempre hace la compra, cocina y plancha.

No se porque hay ciertas mujeres sorprendidas de esto. Y no, no tengo ningún chollo de marido. Tengo a un hombre a mi lado.

— Rocío_Her 🇪🇸 (@RocioHer1) April 8, 2020