Ussía le mete el dedo en el ojo al director general de Informativos de Antena 3 a cuenta del bulo soltado por Marlaska

El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, tiene la gran fortuna de poder soltar por su boca infundios y que los grandes medios de comunicación de este país pasen de puntilla sobre los mismos.

El titular de esta cartera tan sensible dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez debería de andarse con pies de plomo a la hora de emitir ciertos juicios cuando está en juego la inocencia o la culpabilidad de una persona a la que alegremente se le implica en la muerte de una mujer.

En la madrugada del 12 al 13 de abril de 2020, una mujer era encontrada muerta en el barrio vallisoletano de Pajarillos y en un primer momento, tal y como marca el protocolo de la ley contra la violencia de género se procedió a detener a su pareja para recabar todos los datos en torno a este suceso.

Hasta ahí, aun partiendo del hecho de que se pisoteaba una vez más la presunción de inocencia, todo conforme a lo establecido en la normativa.

El problema es que Grande-Marlaska, que para más desdoro es magistrado (y se suponía que de los buenos) fue entrevistado por Angels Barceló en la Cadena SER y, olvidándose de su antigua condición de personaje togado, quiso ponerle unas gotas de rancio feminismo a su intervención acusando sin mayor miramiento a ese hombre, pese a que posteriormente se demostrase que el fallecimiento no había sido producto de la violencia de género, sino de un suicidio.

El ministro del Interior, con su clásica voz engolada, soltó lo siguiente en la radio de PRISA:

Tristemente he de daros una noticia. Hoy esta madrugada, quiero decirlo porque no lo he oído en los medios de comunicación ni os lo he leído, ha habido un nuevo asesinato de violencia machista en Valladolid.