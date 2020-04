Fallarás salta histérica a defender a Serra y Twitter la cruje

Resulta reconfortante ver como la izquierda mediática de España está que muerde con la sentecia que le ha caído a Isa Serra, diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, y que se resumen en 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación por enfrentarse a la autoridad durante un desahucio.

Una de las que estaba como el auténtico bicho del pantano era la tertuliana Cristina Fallarás quien, desde su cuenta de Twitter, salió como una posesa a defender a la política podemita alegando poco menos que se trataba de una sentencia injusta.

A tenor de esta periodista, pareciera que Isa Serra había sido denunciada arbitrariamente. Al menos lo que Fallarás sostiene, por error, es que ella solo trató de impedir el desahucio. Pero la película de los hechos la desmienten por completo.

El repaso que le dieron en Twitter fue de órdago a la grande y además con todos los argumentos del mundo:

No Sra, no la han sentenciado por parar un desahucio no, a ver, lo de atentado a la autoridad, insultos, lesiones leves, arrojo de objetos contundentes, y eso ya lo dejamos para otro día.

A ver si nos enteramos de que el fin no justifica los medios.

— Carmen (@cfloresamador) April 22, 2020