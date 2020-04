Albert Boadella le deja botando a Alfonso Ussía la percepción más espeluznante sobre Pedro Sánchez

Le da igual un muerto que 22.000 oficiales (que no reales) a consecuencia de la pandemia por el coronavirus.

Pedro Sánchez no muestra gestos evidentes de estar afectado por los fallecidos en España por el Covid-19 y no tiene empacho alguno en acudir al pleno del Congreso de los Diputados con una indumentaria que no parece la más adecuada.

De acuerdo que no va a acudir como un sepulturero de los de antaño, todo vestido de negro. Pero es que no es capaz siquiera de cambiarse de corbata para apostar por una tonalidad que vaya a juego en este caso con la situación dramática por la que están atravesando cientos de miles de familias con los muertos a sus espaldas y con unos contagiados que penden también de un hilo.

El dramaturgo Albert Boadella ha dejado retratado al presidente del Gobierno de España por acudir al hemiciclo como si fuese un día más en la oficina, como si en el país imperase la normalidad y lo del coronavirus fuese algo ajeno a nuestra sociedad.

Este hombre no ha entendido aun que el protocolo es un lenguaje. Una corbata roja es para un día normal sin incidencias pero cuando unos compatriotas están sumando su muerte a las 20000 no es correcto ¿O es que lo hace a propósito? De ser así significaría el acto de un psicópata pic.twitter.com/sdzCxtMVuJ — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) April 22, 2020

Y acto seguido, ya que el director teatral deja botando la pelota, llega Alfonso Ussía y remacha con lo que era evidente, confirmar las sospechas del propio Boadella

Lo es, o se acerca mucho. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) April 22, 2020

Los seguidores de Ussía jalearon la respuesta del escritor y hasta sugirieron nuevos nombres a lo que le pasa por la cabeza a Pedro Sánchez. Lo que sí todo el mundo tiene claro es que el presidente del Gobierno únicamente busca la confrontación:

Y dale, qué manía con llamarle psicópata! Estamos ante un claro caso de pedrosanchezpatía. Lo de este tipejo comienza a sobrepasar todo lo conocido. #NoNosCallarán — Cobra, el brazo fuerte de la ley 🇮🇹 🇪🇸 🇺🇸 (@CocksTwatter) April 22, 2020

Tengan en cuenta que es lo que busca. Caos y destruccion para tirar abajo el sistema — i don’t believe it (@SpoilersAlertIV) April 22, 2020

Para mí es evidente que lo hace conscientemente. Al igual que el agravamiento de esta crisis. Este señor está siguiendo órdenes para destruir España. — IsabelSBL (@isira_bl) April 23, 2020

O es un psicópata o es un imbécil, no veo otra posibilidad. — Opinandum 🖤 (@Opinandum) April 22, 2020