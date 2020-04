Arturo Pérez-Reverte calienta Twitter con la picantona foto de una seguidora

Al César lo que es del César.

Arturo Pérez-Reverte no suele ser una personalidad muy amiga de las bromas y normalmente no suele tener a bien que se las hagan, y mucho menos en público.

Pero hay que reconocerle al eximio miembro de la Real Academia Española de la Lengua que ha encajado como un verdadero campeón la gracieta de una seguidora suya.

El 23 de abril de 2020, día de San Jorge y, por ende, uno de los días más celebrados en la Literatura universal, una lectora decidió felicitar a Pérez-Reverte esta festividad de una manera muy original, con la foto en la que se veían las dos piernas y enmedio de ellas un libro del lado de las páginas.

No había que ser un Einstein de la vida para entender la picardía de esa fan del escritor cartagenero. Este entendió muy bien la broma y raudo y veloz fue a subirla a Twitter.

Una lectora me acaba de felicitar el día del libro con esto. Y como José Luis Dominguín con Ava Gardner, me van ustedes a disculpar, o no, pero tengo que salir a contarlo. pic.twitter.com/OmcOAFQ4d7

— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 23, 2020