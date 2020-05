Losantos hiela la sangre de España con las dos alternativas económicas que Iglesias pretende implantar

Susto con muerte o muerte directamente podría haberse titulado este 3 de mayo de 2020 la extensa tribuna de Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital.

El director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) deja bien a las claras que en Pablo Iglesias está la decisión del modelo económico a aplicar en España y sopesa entre dos alternativas, o el modelo de la subvención que tanto gusta al socialismo o tirar por aplicar en nuestro país los principios del chavismo:

Losantos ahonda en datos históricos pelín exhaustivos, pero necesarios para entender adónde pretende llevarnos el podemismo español:

Recuerda que el líder de Podemos, por mucho que se las dé de profesor, tiene unas lagunas formativas que espantan:

Por cierto, en el libro citado, que retrata las pavorosas deficiencias culturales de Iglesias, aunque también su astucia en disimularlas, y en el que reúne de modo disperso sus ideas antes de la fundación de Podemos, dice Pablenin que Kautski resultaría rabiosamente radical, comparado con los comunistas actuales. Lo que no dice es que su apego a los dogmas de Marx (Bernstein fue el albacea de Engels y publicó los tomos de El Capital añadidos al primero y único que escribió Marx) no le impidió convertirse en radical enemigo del leninismo y apoyo incondicional de todos los que asesinaba en masa Lenin en nombre de Marx. En Memoria del Comunismo recuerdo sus textos prologando las denuncias de todos los encarcelados y masacrados por Lenin, tras los simulacros de juicios que copió Stalin. Era una izquierda que rechazaba el genocidio como forma de socialismo. O sea, lo contrario de lo que hacen desde entonces los comunistas como Iglesias.

Se formula unas cuestiones ampliamente necesarias:

Detalla lo que, históricamente, ha sido intentar no hacer frente a las obligaciones económicas que contraidas por un país:

Grecia, con Tsipras y Syriza en el Poder y Varoufakis presumiendo de la solvencia de esa fantasía populista de que no pagar puede salir gratis, se enfrentaron con la UE. Un año después, se arrastraban pidiendo dinero al precio que fuera, desde la salida de Varoufakis hasta el plan de austeridad en el gasto público, cuya negación les había permitido ganar las elecciones. No por arriar todas sus banderas económicas dejaron de ser insolventes en la gestión de la cosa pública, ni de favorecer un clientelismo ruinoso, ni de naufragar donde el tercermundismo iberoamericano parecía poder flotar.

LA CAÍDA DE UN REFERENTE PARA EL LÍDER DE PODEMOS

Recalca como el ansiado referente para Iglesias fue barrido en las elecciones griegas:

Y asegura que si ahora no fuese el ‘marqués de Galapagar’ sería capaz de echarse al monte del chavismo o modelos similares:

Si no fuera en la actualidad propietario de una casa como la de Varufakis o una renta como la de Tsipras, Iglesias probablemente elegiría morir de pie, o sea, arruinar al país y jugárselo todo a un cambio de régimen, implantando una dictadura bolivariana y una economía peronista. El problema es que en cinco años ha fundado una dinastía como la de los Kirchner -de Perón-, los Ortega, los Maduro, los Xi o los Kim. Si deja pasar la ocasión de provocar la excepcionalidad, única forma, según él, de que los comunistas y los fascistas tomen el poder, se limitará a refundar el PCE comprando IU, como está haciendo, y esperar tiempos mejores en el aparato del Partido y administrando para Irene Montero el 15% del voto.

IDEAS ECONÓMICAS RIDÍCULAS

E insiste el periodista en que Iglesias tendría que reconocer que sus conocimientos económicos son igual a cero:

Esto exigiría, sin embargo, una dosis de humildad casi impensable: reconocer que no sabe nada de economía y que los disparates defendidos en el pasado deben archivarse para siempre, porque la realidad de la crisis no tolera más aficionados al derroche en unos tiempos de apretarse el cinturón.

Y se cachondea de sus paranoias sobre el capitalismo:

Hablamos de casi medio siglo en el que ha aumentado el bienestar de unas clases medias en continua expansión, ha desaparecido el hambre y muchas enfermedades, ha aumentado la protección social en esos países que padecen la dictadura del Partido de Wall Street. El comunismo no ha caído por su pavorosa ineficacia en la adjudicación de recursos. Esperaba el momento de resucitar gracias a la quiebra de Lehman Brothers, que prueba el acierto de las ideas de Marx sobre las crisis mortales del capitalismo. No es que haya negado nadie nunca esas crisis, pero si hay un Partido de Wall Street, que con el embeleco de la democracia atonta a las muchedumbres, es difícil que las masas perciban que lo que creen bienestar es sólo miseria.

Resalta que los argumentos del político morado son mera soflama propagandística de muy corto recorrido:

Estos «Protocolos de los sabios de Moscú», sucesores de los de Sión que creó la Ojraná zarista, tienen el problema de ser incompatibles con las cuatro reglas aritméticas. Tras asegurar que en España se ha gobernado para que los ricos roben a los ciudadanos», lo prueba con estas cifras: «quien paga impuestos en España son los ciudadanos de a pie. Los que declaran ganar menos de 33.000 euros al año (ocho de cada 10) aportan el 27´3 del total de la recaudación, mientras que quienes declaran ganar más de 175.000 al año, (el 0´4% por cien) aporta sólo el 16´3 %». Eso viene a suponer que el 1% paga tanto como el 99% restante, sin contar los que no pagan. Vamos, que como ardid para no pagar impuestos es un fracaso total.

Hay pasajes imponentes con referentes morales como Antonio Negri, padrino teórico de las Brigadas Rojas, y economistas comunistas de poco reconocido prestigio -por la derecha llega hasta una frase de Stiglitz- pero como su talento, que lo tiene, es básicamente publicitario, la mejor es esta cita de su pensador político favorito, Manuel Vázquez Montalbán: «a quién le importa que a la gente le vaya mal si la economía va bien». Imposible resumir mejor, en una frase, el fariseísmo del millonario rojo y la estupidez del comunismo del siglo XXI: la economía no tiene nada que ver con «la gente»; tener empleo es tener cadenas; los derechos laborales están siempre recortándose; la libertad es una broma para incautos; y la ruina y el hambre, porque en España los niños pasan hambre, son fatales a fuer de capitalistas.

Acusa al vicepresidente segundo de Pedro Sánchez de abusar de las falsedades en materia económica:

Todo lo que dice sobre economía es falso, paranoide o ridículo, no más de lo que se espera de un comunista. Pero es un trámite necesario para pasar a la solución política, que ya no es la URSS como antaño, a cuyos dirigentes imputa el delito de reconvertirse en gestores capitalistas. ¿Y qué alternativa política ofrece Iglesias? Usar la democracia para acabar con la opresión capitalista en las democracias liberales, y estos son sus modelos:

YA NO SE PRESUME TANTO DE VENEZUELA

Losantos rememora que a Iglesias, en su momento, le ponía trempante el modelo comunista de China:

Ahora Podemos ya no presume de que en Venezuela «gracias a la revolución hay tres comidas diarias», como hacía Errejón. Pero Irene Montero defiende que Argentina, cuyo ministro de Educación era hasta hace un año jefe de gabinete de Iglesias, y que acaba de anunciar que no pagará la deuda, es con los Kirchner de nuevo, héroes del narco y de Irán, todo un modelo de política «que escucha a la gente y no deja a nadie atrás». Pero lo que fascinaba a Iglesias en 2014 era China; la comunista, claro está:

«La apuesta por las finanzas hizo también que surgieran contradicciones que amenazaban la estabilidad del sistema, pues al tiempo que los Estados Unidos se hacían los dominadores de los mercados, China se convertía en el primer centro industrial del mundo superando a Europa y Japón como rivales políticos a batir. Como ha demostrado Giovanni Arrighi en su monumental estudio sobre la emergencia de China como potencia aspirante a la hegemonía «Adam Smith en Pekín», el declive de EEUU como potencia hegemónica responde a las propias contradicciones políticas de los ciclos sistémicos de acumulación».

¿Y esto qué quiere decir? Realmente, casi nada. Es el típico empeño marxista para reciclarse como ciencia que no pasa de exorcismo de cátedra. Lo sorprendente es que luego ataque a Amancio Ortega como adalid del «trabajo esclavo». ¡Y el jefe de la plantación es el Partido Comunista chino!