Pablo Iglesias bloquea a ‘Los mejores zasca’ y la reacción de Twitter contra el podemita es descacharrante

No tiene sentido del humor Pablo Iglesias y cuando una broma le sienta mal actúa de la manera más desmedida posible

Una de las cuentas más seguidas y consultadas en Twitter, ‘Los mejores zasca‘, se ha llevado lo que se puede decir que es un premio en toda regla, conseguir que el vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista haya bloqueado a este perfil.

Al de Unidas Podemos no ha debido de digerir correctamente algún palo recogido por esta cuenta y ha procedido de manera totalitaria a ponerle la mordaza algo que, por cierto, para desorientación del personal, también ha hecho el periodista Jorge Bustos:

Rápidamente el mensaje de ‘Los mejores zasca’ se viralizó y contó con una multitud de mensajes de apoyo:

— eraser Howard ❤️🇪🇸🇮🇹🇵🇹❤️ (@erasergae) May 26, 2020

Mientras Pinique no te bloquee tienes trabajo 😂

Cuando no gusta que te dejen al descubierto. El block en Twitter se utiliza de forma muy aleatoria. Y creo que si no existe insulto o amenaza, debería estar prohibido para un político porque no dice mucho de su tolerancia al resto de las personas…

— #yomequedoencasa ❤️RCDE 🎀 Lazi Blocks:🎖️🎖️🎖️ (@Kimsamus) May 26, 2020