Palomera invoca la caza de brujas del mensajero para defender a la ‘ministra guay’: «¡Encuentren al filtrador del vídeo!»

Esther Palomera tiene un complejo tremendo, porque es tertuliana aunque lo que le gustaría ser de verdad es profesora de periodismo, para aprobar y suspender, para poder repartir títulos a los alumnos al final de la carrera.

Nos lo ha demostrado una y otra vez la tertuliana, tantas, casi, como veces ha cambiado la chaqueta. Porque ella reparte títulos de periodismo pero también es más chaquetera que nadie. Recuerden que ha pasado en su carrera de La Razón a eldiario.es, y como fan del PSOE, se ha subido y bajado del carro de Pedro Sánchez tantas veces como ha necesitado.

Ahora, cómo no, con el último suceso con el que ha enseñado la patita Palomera es con el vídeo filtrado del 9-M de Irene Montero en el que la ministra, por llamarla de alguna manera, sale diciendo bastantes bobadas, algunas de ellas revelando que el Gobierno sabía de la peligrosidad del coronavirus pero jaleaban para salir a la calle el 8-M. Ya saben, “superdrásticas, tía”.

Así que el artículo de este 2 de junio de Palomera en el periódico de Escolar es graciosísimo ya desde el título, De primero de periodismo, en el que la tertuliana dice que el periodismo está fatal, “en las trincheras”, asegura. Pero la pregunta sería para ella: ¿acaso tú no lo estás, Palomera?

Palomera dice que todo lo que cuenta Irene Montero es perfecto, hasta el tía y el guay, y pone el foco en el mensajero. Ella, que es periodista:

En medio de tanta perversión, tan poca ética y tanta deshonestidad, al menos hay un espacio para creer que aún hay quienes hacen su trabajo con dignidad. También en el Abc, donde por cierto su dirección no ha encontrado un solo redactor capaz de firmar tamaña atrocidad desde el punto de vista ético. Los periodistas de verdad jamás vulneran un off the record ni se apropian de material ajeno.

Falta saber, eso sí, cómo el vídeo llegó desde la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) hasta la redacción de un diario nacional. La televisión vasca y el programa «En Jake» ya han emitido un comunicado en el que se declaran ajenos a la filtración y añaden que tanto la entrevista como la conversación previa se recibieron en directo en la televisión vasca y «en otra autonómica» mediante el circuito habitual de enlaces. Sigan la pista. Repasen el diario en cuestión y encontrarán, seguro, la conexión y al filtrador, si no lo han descubierto ya.