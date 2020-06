Hasta Ana Pastor considera una vergüenza las mentiras del Gobierno y sus expertos sobre los muertos en España por coronavirus

¡Temblad, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Fernando Simón y toda la caterva de expertos sanitarios!

Ni la ‘subjetiva’ Ana Pastor, siempre pendiente de salvar la cara de la progresía, de este Gobierno socialcomunista, ha podido mantenerse impasible ante las chapuzas perpetradas por los ‘doctores Bacterio’ de La Moncloa.

La presentadora de laSexta, pareja de Antonio García Ferreras, otro que tal baila con tal de mantener su chiringuito al servicio de la banda de ‘cum fraude’ se ha quejado amargamente de que el Ministerio de Sanidad lleva varios días sin actualizar los datos de los fallecidos por coronavirus.

La denuncia de Ana Pastor se produce, además, cuando desde la Presidencia del Gobierno se está pretendiendo atornillar, pasar como verdad la gran mentira de que la pandemia del Covid-19 en España sólo ha dejado 27.000 muertos.

A ello contribuyó, evidentemente, que Pedro Sánchez anunciase el 17 de junio de 2020 en sede parlamentaria que el gran homenaje a las víctimas del coronavirus, a esos 27.000 fallecidos, será el próximo 16 de julio de 2020.

Tal es el tamaño de la trola gubernamental que respaldan a la par los ‘Zipi y Zape’ de la Sanidad española, Salvador Illa y Fernando Simón, que ni Ana Pastor comulga con la misma.

No sólo eso Ana, nos mienten continuamente y ocultan Muertos. pic.twitter.com/GHooWa9dmR

— The Ugly (@and_the_ugly) June 17, 2020

Es un escándalo. Si hubiese periodismo como tal en España, este gobierno tendría presión y no tendría a bien perpetuar los errores en el tiempo como lo hace. Pero sin periodismo y con una oposición oscurecida por la propaganda de esos presuntos periodistas… Nada que hacer.

Como te atreves hacer esa pregunta bonita?

Sería más correcta

Cuantas cuentas he censurado,que decían las cifras y no me interesaba q se supiera? Doble moral Ana,

— odei #YoNoTeOlvido😢🖤🇪🇸 (@esthelcarrion1) June 16, 2020