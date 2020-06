La genialidad condensada en un tuit: «¡Quiten la estatua de Colón, el descubridor y pongan la de Fernando Simón, el encubridor»

Una genialidad hecha tuit.

Hay que quitarse el sombrero ante la obra de arte de Prof. Voir M. Granovetter para juntar dos hechos que están siendo noticia en estos días en España.

Por un lado, la polémica estéril sobre las estatuas de Cristóbal Colón, con la exigencia de políticas como Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona; o la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ambas en la órbita de Unidas Podemos, de que se quiten las estatuas de Cristóbal Colón y de otros conquistadores a los que consideran «racistas y esclavistas» –La lumbreras Teresa Rodríguez pide demoler estatuas de Colón pero no se atreve con los esclavistas musulmanes de Al-Andalus-.

En la otra orilla están las andanzas de Fernando Simón, ese peculiar director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias que se ha convertido en el mascarón de proa de un Gobierno que se ha empeñado en vacilarle a la ciudadanía con algo tan sensible como el número de fallecidos por coronavirus. Desde el 7 de junio de 2020 Sanidad no da los datos de muertos y ha dejado congelada la cifra en esos 27.136, que no es precisamente el número de la Lotería de Navidad –Fernando Simón se atreve con otra frase nauseabunda: «Tenemos un número de fallecidos muy favorable»-.

Este tuitero resumió de esta guisa tan magistral ambos acontecimientos:

Que quiten la estatua de Cristobal Colón el descubridor y pongan la de Fernando Simón, el encubridor. — Prof. Voir M. Granovetter (@pepeblai) June 17, 2020

Twitter aplaudió masivamente este ‘trino’ y, de paso, aprovechó para echarse una buena dosis de carcajadas y hasta dejando propuestas sobre futuras esculturas que recuerden, por ejemplo, al ‘cum fraude’ de La Moncloa, es decir Pedro Sánchez:

Maravillosa idea,en la estatua¿estará limpito o sin duchar como siempre? — Ana, solo Ana#LutoNacional (@anajm_77) June 17, 2020

No des ideas porque seguro que lo hacen y tergiversaran la historia a su antojo, vamos lo que hacen cuando les conviene — Manoli (@Manoli35489551) June 17, 2020

Camisetas con «quiten a Colón, pongan a Simón»en 3,2,1… — El Bálsamo de Fierabrás (@BalsamoEl) June 17, 2020

Lo mismo hicieron acá en Venezuela, tumban la estatua de Cristóbal Colón, luego empezaron con el racismo, después se metieron con la bandera mismo síntomas comunismo desatado — alberto olivares (@albertoolivar16) June 18, 2020

Sanchez ,moriría.Aunque solo fuera por una rotonda con su jeta. — Raúl Aro Méndez (@raularo1802) June 18, 2020

Primero con Franco, y ahora les ha dado por Cristóbal Colón.

Son imbéciles e ignorantes. — Maria Angeles Aleman (@MariaAngelesA19) June 18, 2020

Muy ingenioso el comentario, pero quizá con éste y otros parecidos, lo que vamos a conseguir es que se normalice la posible destrucción del monumento de Colón y de otros que forman parte de nuestro patrimonio y que deberían ser defendidos siempre. — Maria Angeles Perez (@anxelesperout) June 17, 2020

No normaliza nada el tuit: son dos despropósitos juntos. — Prof. Voir M. Granovetter (@pepeblai) June 17, 2020