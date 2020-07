Ana Pastor sacude en la boca al podemita Echenique por su «lamentable» vídeo contra Vicente Vallés

Se pueden decir de Ana Pastor muchas cosas, incluida la de que es bastante sectaria, pero no que no sea una periodista como la copa de un pino.

Y en momentos como este, ha sacado la vena profesional. Hay bque matizar que no estaría de más que también lo hiciera cuando los agredidos no son periodistas de su cadena o están en sus antípodas ideológicas, pero algo es algo.

Para sorpresa de más de uno, Ana Pastor ha criticado en Twitter el vídeo «lamentable» publicado por el dirigente de Podemos Pablo Echenique, en el que carga contra el presentador de informativos de Antena 3 Vicente Vallés.

«Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a Vicente Vallés», ha señalado Pastor en un mensaje en el que ha compartido el tuit de Echenique.

Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a @VicenteVallesTV https://t.co/iP1ILYBgch — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) July 4, 2020

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso escribió este sábado en Twitter: «En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen ‘informativos».

El vídeo publicado por Echenique repasa los «grandes momentos de Vicente Vallés y A3media contra Podemos». Los últimos encontronazos del periodista con la formación morada han tenido que ver con el caso Dina y la implicación del vicepresidente, Pablo Iglesias, en la trama.

El propio Iglesias también mencionó a Vallés de forma velada en una entrevista en RNE: «Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir que, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuviera en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente». Esta declaración de Iglesias tuvo respuesta, horas después, por parte del periodista, al indicar que el vicepresidente había cargado contra “medios de comunicación, periodistas y también contra algún presunto periodista”.