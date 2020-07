Rubén Sánchez, vapuleado en Twitter por sus acusaciones sin fuste contra Amancio Ortega

Ya lo dice el refrán, que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo.

Y en el caso del máximo responsable de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, se cumple ese aserto.

El ‘paladín’ contra los abusos de las empresas ha encontrado el llamado ‘comodín de la llamada’, que es meterse con el presidente de Inditex, Amancio Ortega.

Sánchez se hace eco de una información del diario digital de Ignacio Escolar sobre un supuesto fraude cometido por el empresario gallego. El objetivo es sacudir a Ortega al precio que sea. Y es que ya se sabe que la progresía, y muy especial la podemita, tiene aversión al dueño de Zara, aunque luego se ponga sus trajes.

Amancio Ortega cobra 81 millones de dividendo de una sociedad instrumental luxemburguesa que no tiene empleados. Pero seguro que salta algún lumbreras a defenderlo. https://t.co/0ql6ma2cUp

El de Facua vio como los tuiteros reaccionaban en contra de su tuit y, en todo caso, animaban al defensor del consumidor a poner la correspondiente denuncia y que no se quedase simplemente en el tuit de turno:

Rubén, tuiteas por tuitear. ¿Es legal lo que hace? Si no lo es, que no se quede en un tuit. Tienes mecanismos legales, a tu alcance, para denunciar. ¡Ánimo y al toro!

A mí ese señor me da igual y no tengo ningún motivo para defenderlo ni atacarlo.

Y con esa noticia que comparte, lo único que veo lamentable es que un ciudadano tenga que poner su dinero a más de 1000 kilómetros para que el estado no se lo robe.

— Anarchyschool (@teachforliberty) July 10, 2020