Las redes sociales asan a la parrilla a los sectarios que se fueron de un bar porque los camareros llevaban mascarillas con la bandera española

La gracia no le ha salido barata, precisamente.

Un individuo que en Twitter se hace llamar Formícido, arrea con el alias para ocultar su verdadera identidad, quiso poner a toda la red social en contra de un bar al que iba a desayunar por el simple hecho de que los camareros llevaban en sus mascarillas la bandera de España.

El subversivo ciudadano asturiano encima tiene de desahogo de escriber como lema en su perfil:

Algo que choca con su actitud, acudir a un establecimiento, concretamente a un bar y ofenderse como un mono amazónico al ver que españoles, trabajadores, usan la bandera española.

Esta fue la perla que el elemento en cuestión dejó en Twitter:

Y claro, como no podía ser de otra manera, el tipo acabó macerado a críticas por la comunidad tuitera:

No sé qué da más verguenza: – lo de iros por las máscaras – lo de 3 desayunos a 12€ – lo de 0,50€ x cabeza y llamarlo propina.

Lo entiendo perfectamente, no logro entender cómo en una ciudad española,gente española lleva la bandera de España🇪🇸 Con lo que mola la de Reino Unido. Como dice un gran amigo mío, “hay más tontos que botellines” Por cierto, ¡VIVA ESPAÑA!

A mi alguien me tiene que explicar por qué llevar la bandera de #Espana, en España, es cosa de fachas. La bandera es de todos los españoles. No tiene ideología y no la necesita porque nos representa a todos 🇪🇸

— María Fernández #aMasDe2metros (@w3myrem) July 10, 2020