Dragó ajusta cuentas con Sánchez por tapar con palabrería el verdadero drama económico español: «¡Déjese de tonterías!»

Con cerca de cuatro millones de parados en España, según las cifras oficiales del Gobierno socialcomunista, la situación no está para dirigirse a los ciudadanos con lenguaje alambicado.

De hecho, si a ese dato de parados se le suma el de los trabajadores que están afectados por los expedientes reguladores temporales de empleo, es decir los ERTE, la situación pinta de color hormiga.

Por eso, pocos entienden que en la decisiva reunión del Consejo Europeo el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, haya optado por usar unos términos que en nada reflejan el drama que están viviendo en estos momentos millones de hogares españoles.

Muchas empresas aún no han podido volver a su actividad o lo están haciendo a una capacidad mucho menor. Empresarios que se ven incapacitados para rescatar a todos sus empleados del ERTE, comercios que han echado el cierre y, lo más preocupante, personas que aún no han visto una ayuda.

De hecho, cientos de miles de trabajadores que se vieron empujados a un ERTE no cobraron hasta mayo / junio de 2020 las ayudas y eso que desde mediados de marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma, estaban confinados en sus casas sin percibir un solo euro y encima teniendo que hacer frente a gastos esenciales.

Acudimos al #EUCO con el ánimo de lograr un buen acuerdo. Necesitamos un Fondo de Recuperación que transforme nuestras economías para hacerlas mucho más resilientes, verdes, digitales e inclusivas, donde la cohesión territorial y social sea uno de los principales objetivos. pic.twitter.com/XxdwainEqP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 17, 2020

El escritor Fernando Sánchez Dragó, al ver ese discurso del presidente del Gobierno, ha respondido en el propio perfil de Twitter de Sánchez para explicarle una cuestión esencial.

Para el también periodista y presentador televisivo, los ciudadanos no están para escuchar monsergas políticas ni que se les hable de economía verde y sostenible en un momento en el que hay personas que en estos mismos instantes no saben si mañana podrán acceder a un plato de comida.

Ya no se trata simplemente de cómo se está engrosando la lista del paro a marchas forzadas, sino que ahora mismo España atraviesa por una etapa donde se requieren soluciones prácticas y rápidas, no acertijos y discursos que no solucionan la carestía de millones de compatriotas afectados primero por la propia pandemia y después por los efectos que esta misma ha provocado dinamitando sus economías domésticas.