Vapuleo a Javier Ruiz por sostener la gran mentira del comité de expertos de Sánchez: «Eres un estafador mediático»

Javier Ruiz se ha llevado este 31 de julio de 2020 un vapuleo en redes sociales después de su encendida defensa del Gobierno Sánchez con relación al comité de expertos de la desescalada, un ente que nunca existió.

El periodista, que intervenía en ‘El Programa del Verano’ (Telecinco), no pareció escuchar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que, aún no reconociendo abiertamente la inexistencia de ese grupo de especialistas, sí vino a decir que la decisión última del cambio de fase era responsabilidad de él, lo que venía a ser una confesión de parte.

Pero Ruiz tenía que sacar la cara por el presidente del Ejecutivo socialcomunista y mantuvo la teoría de que sí existió tal comité y hasta dijo que los nombres fueron públicos.

El problema es que Ruiz se refería a una lista de expertos confeccionada en las primeras semanas de la pandemia, pero que nada tenían que ver con el supuesto comité fantasma anunciado a finales de abril de 2020 y que sería el encargado de evaluar la idoneidad de pasar o no de fase.

Ruiz también olvida, por ejemplo, la terquedad de Fernando Simón, el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias cuando se negó a desvelar la identidad de sus miembros aduciendo que había que aligerarlos de presiones mediáticas y políticas en virtud de las decisiones que adoptasen.

Cuando veo a Javier Ruiz no dejo de pensar en lo infeliz que debe sentirse al comprobar que todo su esfuerzo en la carrera de periodismo solo le ha servido para trabajar como esclavo mediático de la izquierda. Lastima de chaval.

Yo no sé para qué tiene el Gobierno a un portavoz si cuentan con periodistas y presentadores servirles como Ferreras, Javier Ruiz, Escolar, JJ Vázquez, Ana Pardo de Vera, Antonio Maestre, Piqueras, Évole, Wyoming, Iñaki López…

Javier Ruiz Pérez mismo, esta mañana, en Tele 5, justificando y tapando a Illa tras reconocer que el comité de expertos nunca ha existido. Más aún, ha estado intentando contra argumentar que Illa no ha querido decir eso exactamente. Antes ésto, qué hacemos?

Y esto qué es? Javier Ruiz. No acabas de decir que nunca se dijo nada? pic.twitter.com/g4Hu4oRKZs

Javier Ruiz…el mismo que con gráficos de tarta decía que el 90% cobraba ya los ERTES y la misma cadena emitiendo testimonios día tras día de gente que NO los cobraba (encontrarlos debía ser difícil). Javier Ruiz es bobo solemne

Javier Ruiz será un próximo Ministro del Psoe??. Méritos no le faltan. Tiene el lameculóptero que hecha humo.

Hacia mucho que no oía a Javier Ruiz, @Ruiz_Noticias , pero es un escándalo lo de este “periodista”. Ya no es sólo la falta de objetividad, es que parece que le va la vida en ello. Intenta aparentar serenidad pero se le nota que no soporta que se metan con el Gobierno.

