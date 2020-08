Fracaso estrepitoso de Podemos: el partido imputado es pillado al intentar un nuevo bulo contra Martínez-Almeida

La desesperación se apodera de Pablo Iglesias y los suyos.

Podemos está intentando por todos los medios quitarse de encima los ‘golpes’ tremendos que les está dando la justicia, por la denuncia de su abogado.

Esta semana la formación morada ha intentado de todo, desde mandar a sus hordas contra Díaz Ayuso en las redes sociales, hasta inventarse historias, como hicieron el pasado 11 de agosto contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Es conocido que el alcalde está pasando unos días de vacaciones en Cedeira, La Coruña. Y hasta allá se han trasladado las malas intenciones para intentar desviar la atención de los españoles, sin embargo, al no tener éxito, no les quedó más remedio que inventarse una película.

Para la extrema izquierda, en tiempos de crisis, todo vale, por lo cual publicaron esta fotografía de burgomaestre madrileño en una terraza. En ella aparecía sin mascarilla, lo cual ha tratado de ser aprovechado la formación bolivariana.

Almeida, Alcalde de Madrid, sen máscara en Cedeira.

Mentres as galegas e galegos somos responsables e cumprimos as normas para coidarnos uns aos outros, o alcalde do PP incúmpreas poñendo en perigo á veciñanza. pic.twitter.com/mHkdAV2L2H

— Podemos Galicia (@Podemos_Galicia) August 11, 2020