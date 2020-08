Colea la destitución de Cayetana como portavoz del PP: «Casado se ha rendido y no sé si es consciente de ello»

El periodista Miquel Giménez suele tener muy buen tino para el análisis de las situaciones en la política española.

Por eso sorprende tanto su artículo en VozPópuli de este 19 de agosto de 2020, en el que muestra su preocupación por el devenir del centro-derecha nacional, especialmente ante los últimos acontecimientos surgidos: la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso.

El tertuliano de Ferreras habla maravillas de Cayetana, ahora relegada al mercado de fichajes como agente libre, y asegura que Pablo Casado se ha puesto a sí mismo en una situación de lo más incómoda: una rendición con armas y bagajes, así se titula su artículo.

Dice Giménez que no sabe si Casado, además, es consciente de ello:

Insiste en piropearla el periodista:

Culta, elegante, directa, ideológicamente sin complejos ni autocensuras y, sobre todo, patriota. Que en España el principal partido de la oposición considere todo eso como un ataque a la autoridad de su líder ha de preocuparnos a todos los demócratas.

Cayetana, igual que pasó con Juan Carlos Girauta, hablan un lenguaje que resulta poco menos que incomprensible a los secretarios de organización. No les entienden, no saben a qué atenerse con estos personajes que aspiran a servir y no a colocar a su primo de concejal en Matalascabrillas del Duque.