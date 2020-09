Marcos de Quinto se despiporra de María Jesús Montero y provoca un aplauso generalizado en Twitter

Va camino de petarlo en Twitter como ya lo ha hecho Juan Carlos Girauta.

Alguna pócima mágica deben de tomar aquellos que salen de Ciudadanos porque Marcos de Quinto, como ya pasase con el hoy articulista de ABC, está que lo tira en la red social del estornino.

El que fuera diputado naranja ha cogido con ganas lo de subir reflexiones y ácidos comentarios a Twitter y, evidentemente, no se le escapó el comentario de la ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, la también titular de Economía, María Jesús Montero.

La ‘vocera’ del Ejecutivo socialcomunista aseguraba en rueda de prensa en la tarde del 3 de septiembre de 2020 que después de la reunión mantenida por Pedro Sánchez con los representantes de ERC, PNV y Bildu había constatado que les unía su «amor por España».

Marcos de Quinto saltaba a la arena tuitera para mofarse a mandíbula batiente del comentario vertido en la sala de prensa de La Moncloa por Montero:

-¿Que no, Perico? Pues vas a ver !! https://t.co/QJ3T3w64di

-Chusa, ¿a que no te atreves a soltar hoy, que he quedado con ERC, PNV y Bildu, que a todos estos les une “el amor por España”?

El mensaje del ex diputado de Ciudadanos no pasó desapercibido, con miles de ‘me gusta’ y varios comentarios alabando el punto de vista tan divertido expresado por De Quinto:

yo tengo claro que esa conversación se ha dado tal cual lo has puesto, sin añadir ni una coma , tan cierto como que está brillando el sol.

No solo no tengo sospechas sino que tengo una absoluta certeza. Y además, el tonito de voz de esta Menestra me enerva los nervios…

— Alejandro Olivares de Diego @alexhardrocker (IG) (@alex_miber) September 3, 2020