Facebook bloqueó la transmisión en vivo del francés que decidió mostrar como se dejaba morir por negararle la eutanasia

🔴 Un enfermo incurable se dejará para reclamar su derecho a la eutanasia. Alain Cocq, un ciudadano francés de 57 años, dejará de comer, de beber y de tratarse desde este viernes y quería documentar su final en directo a través de Facebook a partir del sábado. Sin embargo, la red social ha decidido bloquear el vídeo del francés. Cocq padece una enfermedad incurable desde hace 34 años que lo mantiene postrado en su cama desde hace dos. Con su muerte quiere denunciar el hecho de que en Francia no es legal la eutanasia. Tras escribir al presidente, Emmanuel Macron, pidiéndole "el derecho a una muerte digna", este le negó la autorización para que un médico le recetase un barbitúrico. "Su deseo de solicitar ayuda activa para morir no está permitido actualmente por las leyes de nuestro país", le contestó el presidente, respaldado por la ley francesa Claeys-Leonetti, que autoriza la sedación profunda solo para los enfermos terminales. La enfermedad de Cocq ha ido degenerando y actualmente está "encarcelado en su cama con un sufrimiento insoportable", según ha declarado a Efe Jean-Luc Romero-Michel, adjunto al ayuntamiento de París a cargo de los derechos humanos y la lucha contra las discriminaciones y también presidente de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente. 📸 AFP / Reuters Más información sobre la situación de Alain en el link de la bio 📲 https://bit.ly/3jOWeHc #enfermedad #alaincocq #eutanasia #francia🇫🇷