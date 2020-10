Corinna Larsen en vídeo sobre los 65 millones que le dio Don Juan Carlos: “No le puedes negar un regalo a un hombre”

La ex compañera sentimental del rey emérito, Corinna Sayn Wittgenstein, ha desatado su furia, con aparente calma y sutileza, pero no ha dejado títere con cabeza.

En una entrevista concedida a OK Diario ha explicado todo lo que vio y calló durante una relación sentimental de 5 años y otros más de supuesta amistad con el Rey Emérito.

¿Movió mucho dinero? ¿Efectivo? preguntó Eduardo Inda, la respuesta fue clara y breve: «Cash!!». Precisamente lo que pudo ser el punto de desencuentro de la relación sentimental.

«Se ha visto en el proceso judicial de Suiza que los administradores del Rey Juan Carlos transfirieron grandes sumas de dinero entre Suiza y Madrid», afirma la mujer conocida como Corinna Larsen cuando se le pregunta acerca de cuánto dinero y luego cita algunas fuentes periodísticas:

«Creo que es algo bien conocido y usted sabrá mejor que yo. Han sido 40 años de un modus operandi en España que está bien documentado, y se conoce, durante esos 40 años, de una empresa familiar. El New York Times estima su fortuna total en 2.300 millones de dólares. Forbes la ha estimado en torno a 1.200 millones de euros», afirmó.

Corinna no entiende por qué el que fuera su compañero sentimental se volvió en su contra, y no lo relaciona con los 65 millones de euros que, según ella, le regaló don Juan Carlos por amor: «Se volvió contra mí de un modo tan cruel y agresivo. Me provoca una enorme tristeza y confusión porque aún no entiendo por qué cambió así«, afirma.

Sin embargo, al entrar a hablar del dinero afirma que se trataba de una voluntad del rey en un momento de enfermedad. «Cuando estuvo enfermo en 2011, y estuvo realmente mal, empezó a hablarme de su última voluntad, de su testamento. Quería dejar ciertas cosas a mi hijo».

«Pero no eran sólo cosas monetarias; eran también cosas sentimentales para él, como su colección de armas. Otras cosas que significaban algo para él. Después en otra conversación dijo que le preocupaba que su familia no respetara sus deseos si lo dejaba en un testamento normal» «Nunca entendí ni nunca hablé de cuánto. Tiene que entender que yo nunca pedí nada. Fue puramente deseo suyo. Y no puedes discutirle a un hombre lo que quiere regalar. Recibí esa gran cantidad de dinero. Era un regalo increíblemente generoso. Me sorprendió muchísimo», afirmó.

Respecto de cómo llegaba ese dinero a España, Corinna habla de los vuelos que trasladaban el dinero hasta España y afirma que también participaban vuelos comerciales.

–Corinna: No, creo que doscientos cincuenta, trescientos… Depende… Es… Lo hemos visto en los documentos del proceso y creo que alguien lo ha publicado. No recuerdo qué publicación, pero… –M. Cerdán: Ese dinero era el que llegaba a Madrid en maletas a través del aeropuerto de Barajas, ¿no? –Corinna: Supongo que en algunos vuelos. En el proceso judicial se ha visto que hubo también vuelos comerciales, así que debió de haber algún arreglo especial para facilitarlo. –M. Cerdán: Eran jets privados también contratados, ¿no? Por toda esa trama económica, ¿no? –Corinna: Eso parece, sí.

Para la princesa alemana el problema del rey emérito tiene como base el exceso de poder. Según ella, «reside en el hecho de que a Juan Carlos le protegía la Constitución Española y es inviolable».