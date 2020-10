Así de desahogado y descarado es Pedrojota: su diario presume de pulverizar su cifra de visitantes gracias a la polémica fiesta

Incorregible. Pedrojota Ramírez, no contento con pasearse por platós acumulando cualquier tipo de excusa y justificación que le alejen de la más mínima autocrítica por la polémica fiesta con los ministros, ahora presume de pulverizar su récord de visitas durante el día después de la tan comentada farra.

Así es. A ‘El Español’ les ha faltado tiempo para sacar una nota que reza que han batido récord gracias a los 6,5 millones de usuarios únicos registrados este martes 27 de octubre de 2020.

«La cifra representa un nuevo récord diario para este periódico, según los datos registrados por Google Analytics, y marca un nuevo hito en la imparable trayectoria ascendente de audiencias de este periódico», informan, con todo el desahogo.

Y añaden, «esta cifra ha coincidido con la falsa polémica generada en redes sociales en torno a la conmemoración del V Aniversario de este diario y la entrega de la cuarta edición de los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL 2020″.

Así que, aparte de haberse saltado a la torera las recomendaciones e imposiciones sanitarias, en materia de restricciones, y haber dado un ejemplo horrible a la ciudadanía, ya cansada de tantos sacrificios, ahora ‘El Español’ presume del porrón de usuarios nuevos que les ha llegado.

Este estado de jolgorio por la impactante cifra lograda no responde a las excusas que Ramírez intentó colocar el día antes para enjuagar una polémica que amenazaba con dejarles tocados. «Estábamos celebrando en un entorno de tristeza», comentó, aunque casi nadie le creyó.

El director de ‘El Español’ afirmó este 27 de octubre en el programa ‘Cuatro al día’ que “estábamos celebrando en un entorno de tristeza” para intentar acallar las críticas por realizar un gran evento cuando los ciudadanos deben evitar cualquier reunión superior a las seis personas.

Pedrojota desmintió que en el acto estuvieran 150 personas reunidas y calculó en 80 el total de invitados “en un espacio con un aforo de 240 personas”. Asimismo, recalcó en varias oportunidades que se cumplió con todas las medidas preventivas marcadas por el COVID-19.

“No veo cuál es la indignación”, afirmó el director de ‘El Español’, alegando que “tanto en los restaurantes como en los teatros hay más de seis personas reunidas sin que eso sea un escándalo”.

Aunque seguramente sean insuficientes por el hecho de ser el titular de la cartera de Sanidad y haber asistido a un evento de estas características en pleno estado de alarma, al menos Salvador Illa sí se ha disculpado.

El socialista tuvo que hacer su exposición no en referencia a preguntas, sino como interpelaciones, en este caso de Ciudadanos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia del Covid en España. El diputado naranja Díaz Gómez ejerció la interpelación, y a la respuesta, salió el correspondiente ministro Illa, empezando por excusarse al respecto de la fiesta de la discordia:

Quisiera comenzar esta intervención haciendo un comentario sobre mi asistencia a la entrega de los premios de un medio de comunicación. Estuve, como muchos otros. En mi caso, estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para premiar a uno de los premiados por la pandemia; las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho.

Tras la entrega del galardón, quizás muchos no lo sepan, me fui, no me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón, es verdad que se cumplía con las reglas y con las distancias, pero tienen razón. Hasta en los casos en los que se cumplen todos los requisitos, es mejor evitarlos. La mejor distancia es no estar. Los ciudadanos tienen razón.