Las fotos del zar Nicolás II desnudo que arrasan en redes sociales

El exterminio de la familia imperial Románov y del puñado de fieles que decidieron acompañarlos a la cárcel, tuvo lugar en Ekaterimburgo la noche del 16 al 17 de julio de 1918.

El zar Nicolás II, su esposa, la zarina Alejandra, y sus cinco hijos Olga, Tatiana, Maria, Anastasia y Alekséi fueron asesinados a tiros, bayoneteados y apaleados​ por los bolcheviques.

Pues más de un siglo después del crimen, miles de internautas enloquecen en Twitter por un conjunto de fotos que muestran al zar Nicolás II nadando desnudo en el parque de Tsarskoye Selo, residencia de la familia imperial rusa cerca de San Petersburgo.

Las imágenes, captadas no mucho antes de la masacre de Ekaterimburgo, vieron la luz por primera vez en 2018 gracias al proyecto #Romanovs100 del Archivo Estatal Ruso, publicado por el centenario del exterminio de la familia Romanov durante la Revolución Rusa.

That was an unexpected find and I swear I wasn’t even doing such a specific search.

It’s Tsar Nicholas II.

Swimming.

Naked.

At Tsarskoye Selo. pic.twitter.com/YLZf0Md6pL

— Marina Amaral (@marinamaral2) October 29, 2020