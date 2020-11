Marcos de Quinto sacude a los ‘progres’ españoles por justificar el saqueo al Decathlon de Barcelona

Son auténticos expertos en revestir de protesta lo que simplemente es un saqueo en toda regla.

Las imágenes están ahí y va a durar por mucho tiempo la estampa de esos jóvenes que golpean en la noche del 30 de octubre de 2020 las puertas de un Decathlon en pleno centro de Barcelona y salir a vela llena con bicicletas y monopatines.

Todo sucedió durante el transcurso de la manifestación que discurrió por la Ciudad Condal en la que se protestaba contra las medidas adoptadas en el estado de alarma.

Sin embargo, más de uno aprovechó la algarada para reventar coches y locales y sustraer lo primero que tuviera al alcance de sus manos. Y, por supuesto, con el aplauso de la izquierda, que siempre encuentra razones para respaldar a esos delincuentes que no tienen más principios que robar bienes ajenos.

Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos, es un perfecto analista de la situación por la que atraviesa España y tiene claro que lo del mangoneo en esa tienda de artículos deportivos en el centro de Barcelona responde perfectamente a una estrategia, mostrar a los jóvenes que no hace falta esforzarse en la vida para conseguir lo que se quiera.

Precisa el exparlamentario naranja que basta con golpear con saña la puerta de un establecimiento, arramplar con lo que se pueda y encima, de propina, se consigue el fervoroso apoyo de una izquierda que siempre encontrará el argumento para arremeter contra el capitalismo.

La reflexión de Marcos de Quinto fue sumamente aplaudida en la red social del pajarito azul:

