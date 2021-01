Villacastín alaba a TVE por la cobertura del asalto al Capitolio y el chorreo que se lleva es demoledor

Debe ser que vio otra cadena.

Rosa Villacastín presumió de haber visto en laSexta y, sobre todo, en TVE, los sucesos acontecidos en el Capitolio de Washington y aprovechó para alabar la cobetura efectuada por sus profesionales.

Curioso que la periodista ensalzara la labor de la televisión pública cuando, precisamente, lo que ha recibido la TV espantosa de Rosa María Mateo en las últimas horas ha sido un auténtico aluvión de críticas por no alterar su parrilla en La 1 y por haber llegado tarde a los acontecimientos.

De hecho fue más que cantoso el croma que tuvieron que ponerle a Cristina Olea, la corresponsal de TVE en Estados Unidos, para hacer ver que estaba en los exteriores de Washington cuando en realidad seguía en la oficina que tiene la televisión pública en la capital estadounidense.

Por supuesto, Twitter fue un clamor y un cachondeo ante el peloteo de Rosa Villacastín por intentar quedar a bien con los informativos socialcomunistas:

Jajajaj en directo dice , …. Tardaron dos horas en darlo , yo lo vi en CNN y FoX y no dieron ni el discurso previo , y hasta que no evacuaron en Congreso no Sé unieron a la retransmisión , se nota que buscas trabajo , te recomiendo info Jobs .

— MaDnews01 (@MaDnews01) January 7, 2021