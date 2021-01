Iglesias usa su web de ‘fake news’ para atacar a Vallés, Quintana, Herrera y a todo aquel que critique a Podemos

Pablo Iglesias tiene un serio problema, ya no solo con su papel como político, sino con la libertad de expresión.

El vicepresidente segundo del Gobierno de España no ha entendido ni asumido que tiene una labor institucional que cumplir y que no puede usar su cargo para señalar a los periodistas críticos con su gestión.

Sin embargo, lejos de rebajar su tono, el líder de Unidas Podemos creó un libelo digital, La Última Hora, donde se ha dedicado a ordenar a su directora, la ínclita Dina Bousselham, a que pase factura a todos aquellos responsables de medios de comunicación que no comulguen con los morados.

El último episodio lo ha sufrido en sus carnes Joaquín Manso, adjunto a la dirección de El Mundo, al que no se le perdona el baño que le metió en TVE a Irene Montero, ministra de Igualdad.

Lo único que hizo este periodista fue preguntar a la pareja de Iglesias lo siguiente:

Montero se fue por los cerros de Úbeda, pero rápidamente salieron en su auxilio los ‘bomberos’ de guardia de Podemos, Pablo Echenique y Juan Carlos Monedero:

Como bien reza el editorial de este 30 de enero de 2021 de El Mundo, Iglesias siempre ha tenido sueños húmedos ante la posibilidad de tener controlados a los medios de comunicación:

El editorialista de El Mundo considera que los ataques de ese medio podemita, al que considera una «web de noticias falsas», solo hacen refrendar que las informaciones que se sacan sobre Unidas Podemos son ciertas:

Que una parte del Gobierno de España se sirva de un libelo digital para señalar a periodistas incómodos no es un gaje del oficio, como no lo es «naturalizar el insulto» a la prensa desde Moncloa. No se trata de susceptibilidad: se trata de que la libertad que gestionamos no es nuestra sino de los ciudadanos. Es a ellos a los que se roba el derecho a estar informados cuando un partido con cuatro ministerios y una vicepresidencia ordena a su terminal mediática poner en la diana a determinados periodistas no porque sus informaciones son falsas, sino justamente porque son ciertas.