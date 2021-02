Pilar Rahola aplaude y jalea el ataque de los fascistas independentistas contra VOX en Vic

Cuesta entender la metamorfosis de Pilar Rahola y lo hemos dicho muchas veces en Periodista Digital, pero esto último roza lo delictivo.

Hemos manifestado extrañados que chocaba ver a alguien con idiomas, viajada, cosmopolita, inteligente y aparentemente progresista, convertirse en una ‘groupie‘ de personajes siniestros como el fugado Puigdemont o el golpista Junqueras, pero esa es una deriva hacia lo cateto y parroquiano en la que han entrado numerosos miembros de la élite catalana.

En cualquier caso, entre alabar a los saqueadores de lo público o rendir pleitesía a quienes proclaman la superioridad racial de los catalanes y respaldar abiertamente la violencia, la agresión, la censura y el fascismo hay un paso que nunca creímos que daría Rahola.

Lo ha dado, con alevosía y dejando testimonio escrito.

Este 6 de febrero de 2021, una turba de separatistas convirtió la ciudad barcelonesa de Vic, con la anuencia de la autoridad competente, en una especie de ‘matadero‘, con múltiples agresiones a afiliados y simpatizantes de VOX.

A pedradas, masa y sin cortarse un pelo, la turba se encaramó al vehículo en el que viajaban Ignacio Garriga y Javier Ortega Smith y lo destrozó. Hay grabaciones a manta, se ven hasta las caras, pero no es probable que detengan a uno solo de los delincuentes o lo lleven al juez.

Pues bien, la estrella mediática de TV3, Pilar Rahola, ha jaleado y aplaudido a los sectarios, que han protagonizado dichas acciones violentas ya no solo contra miembros de VOX, si no también contra los Mossos d’Esquadra. y cualquier vcino ‘sospechoso de españolidad’ que apareciera por las inmediaciones.

La fugida de Vox?? Estás orgullosa de que ésa gente actúe de ésta manera…. @RaholaOficial no necesito saber más de tí… https://t.co/6sRalKQ7RZ

Esta es la realidad del independentismo, la de convertir la sociedad catalana en irrespirable para los que no comparten el proyecto separatista.

No va esto va de prensa, ni de periodistas, pero quizá convenga añadir que el titular de ‘El Periódico de Catalunya’ sobre esos hechos es vomitivo:

A respecto de la nota, que aparece este 7 de febrero de 2021, no hacemos comentario alguno.

Basta que lean su arranque:

Del ataque a pedradas contra la comitiva de VOX, de sus coches destrozados y esas cosas, nada.

Que Pilar Rahola continúe colaborando en la televisión pública de Cataluña mientras se dedica a insultar y alentar a la violencia contra los que no comparten su proyecto independentista es la muestra más clara del estercolero en el que se han convertido los medios de comunicación de la Generalitat.

Durante décadas, el País Vasco ha sido la única región de Europa Occidental donde se celebran elecciones sin las mínimas garantías democráticas -libertad de expresión, pluralidad, libertad de prensa, seguridad…-, que observadores internacionales exigen en lugares como Niger, Congo, Ucrania o Mongolia. Cataluña va camino de eso.

Director de Periodista Digital

Todo el mundo tiene un pasado, y en el caso de Pilar Rahola, no iba a ser una excepción.

La ahora tertuliana y columnista independentista, comenzó como redactora de la sección de cultura del Telenotícies.

Todo ello, antes de convertirse en la reina de TV3, presente en numerosos formatos de su parrilla.

Cojo el guante, @pilareyre

Cinco verdades y una mentira

1.- He tenido once gatos en casa

2.- He conocido a Hillary Clinton

3.- Mi apellido es de origen finés

4.- Tengo un bosque a mi nombre

5.- Jugando con mi marido se han roto tres camas

6.- Adoro las lentejas

— Pilar Rahola (@RaholaOficial) March 28, 2020