Pérez-Reverte aplaude en Twitter a Toni Cantó y este le responde festivo que espera que el elogio no se producto de las copas

A nadie le amarga un dulce y menos si quien te lo da es un tipo que tiene a gala ser muy cicatero a la hora de repartirlos.

El receptor ha sido Toni Cantó y el repartidor, asómbrense ustedes, Arturo Pérez-Reverte.

Todo tiene su origen en el demoledor discurso del líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana contra la incoherencia de la izquierda en el caso del delincuente Pablo Hasél.

Toni Cantó protagonizó en el último pleno de las Cortes Valencianas un encendido alegato que ha sido aplaudido por miles de usuarios en las redes sociales y que se puede escuchar en el vídeo que encabeza esta nota y donde el antiguo actor dice cosas como esta:

Miles de usuarios han aplaudido sus palabras, lo que es lógico y normal.

Y entre los que lo han hecho y eso que no es tan ‘normal’, destaca el escritor Pérez Reverte.

Ya se le considere de uno u otro signo político, o de ninguno, que es quizá lo más seguro, lo cierto es que el escritor, antiguo periodista y ahora académico siempre se ha mostrado muy crítico con los políticos, por lo que el hecho de que elogie abierta y efusivamente a uno es toda una novedad.

Normalmente, Pérez-Reverte se limita a alborotar un poco el gallinero tuitero una vez por semana, generalmente los domingos.

Se marcha «al bar de Lola» y allí analiza a través de Twitter, siempre sin pelos en la lengua, los temas de actualidad y departe con sus seguidores y no seguidores hasta que Lola le ‘echa‘ de su bar.

Pero este este 26 de febrero de 2021 hizo una excepción.

Se fue al ‘bar‘ y desde allí publicó un tuit al que adjuntaba un vídeo del actor y diputado Cantó, en el que este hablaba de la libertad de expresión y del miserable Hasél.

La respuesta de Cantó es magistral:

Me deja usted patidifuso. No sabe la ilusión que me ha hecho leer su exagerado elogio.

Espero que no sea producto de un exceso de ingesta en el bar de Lola. ¡Le envío un abrazo fuerte!

— Toni Cantó (@Tonicanto1) February 26, 2021