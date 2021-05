Eliminan de Youtube ‘Charlie Bit My Finger’, el vídeo más compartido de la Historia, para subastarlo por una millonada

‘Charlie Bit My Finger’, el vídeo más compartido de la historia de internet, será eliminado este 23 de mayo de 2021 de YouTube, porque sus dueños han decidido subastarlo por una millonada.

Pocos son los que todavía no lo han visto pero aún queda una última oportunidad este domingo en Youtube -y todas las veces que quiera en la versión que hemos rescatado nosotros-, el vídeo sea eliminado de la plataforma y vendido en formato NFT, una tecnología basada en blockchain.

Este formato, asegura la autenticidad de una obra audiovisual digital y puede ser utilizada para certificar la autoría de un vídeo, texto o imagen digital al igual que se puede hacer manualmente con cuadros, fotografías y esculturas.

El vídeo original dura apenas 56 segundos y se subió inicialmente a la plataforma con el objetivo de ser visionado solo por la familia de los niños como tantos otros vídeos que aloja YouTube.

En las imágenes se ve como Charlie, un bebé de unos meses de edad, muerde repetidamente el dedo de su hermano mayor hasta que este comienza a llorar de dolor despertando las risas de su hermanito.

Los creadores del vídeo están convencidos de que se trata del vídeo más reproducido de la historia de YouTube.

Lo que el padre de estos chicos no se esperaba al subir este momento tan gracioso de sus hijos era que gracias a él ganaría 1,2 millones de euros, sólo con la publicidad generada.

La cosa se fue de las manos y acabo convirtiéndose en uno de los mayores virales de todos los tiempos.

El mítico vídeo se coronó en octubre del 2009 al estar 171 días continuos en el número uno de los videos más vistos de la plataforma, hasta que el famoso videoclip de la canción Bad Romance de Lady Gaga los destronó.

Los protagonistas del vídeo, Charlie y su hermano Harry, tienen ahora 15 y 17 años respectivamente.

Feel old yet?

These are the ‘Charlie bit my finger’ kids… pic.twitter.com/GEkNS8WNbJ

— Kevin Droniak (@kevindroniak) May 22, 2017