Sánchez cortará cabezas de ministro para tapar la ignominia del indulto a los golpistas

Quizá alguno de ustedes se pregunte por que no hablamos del ‘Caso Kitchen’ y las nuevas tribulaciones judiciales del PP por el espionaje a Bárcenas o porque no ponemos más énfasis en que Arancha González Laya sea cesada de inmediato como ministra de Exteriores, y la explicación es muy simple: no queremos distraerles.

Me harté de repetir que no debíamos ofuscarnos con el chalet serrano, la piscina hollywoodiense y las mamarrachadas soviéticas de Pablo Iglesias, porque el verdadero responsable de los males que aquejan a España es Pedro Sánchez.

Y ahora subrayo que nuestras desventuras con Marruecos, donde la ministra Laya ha demostrado una ineptitud sideral, son culpa de Sánchez y que es al líder del PSOE y a su sumiso partido al que hay que exigir responsabilidades.

De eso, de los más de 100.000 españoles muertos por una nefasta gestión de la pandemia de coronavirus, del acercamiento de asesinos etarras a cárceles del País

Vasco, de la ruina económica y todo lo que cuelga.

Así que no se me distraigan mirando atontados a lo que se publica sobre el espionaje que le montaron al tesorero del PP, los del PP, hace 10 años y fíjense en lo que tenemos

enfrente.

Que es para ir al cuarto de baño y nunca mejor dicho.

Con el telón de fondo del indulto a los golpistas catalanes condenados por su participación en el ‘procés’, y tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, este 4 de junio de 2021, varios medios de comunicación han publicado que el presidente el Pedro Sánchez está valorando hacer una crisis de Gobierno, lo cual implica reestructurar de nuevo el masivo Gabinete que montó hace ahora año y medio por la mayoría simple del Congreso.

Tiene donde elegir, porque son 22 y a cada cual más inepto.