David Gómez González: «La Fiscalía la controla Pedro Sánchez»

Resulta curioso que en España, los procedimientos que se le abren a Podemos no conducen a ningún sitio.

Esto se debe, según el abogado David Gómez González, a la lentitud de la Justicia y los engranajes de la Fiscalía y sus tentáculos.

Destaca Gómez que nos encontramos ante actitudes de fiscales muy extrañas donde no acusan, o lo hacen de forma muy liviana. Motivo por el cual, los jueces no pueden iniciar investigaciones que se les hayan pedido si la Fiscalía no hace su labor.

Denuncia el letrado que la Fiscalía la controla Pedro Sánchez y que los indultos que pretende conceder el Gobierno ha generado un gran malestar entre los magistrados.