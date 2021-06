Giménez condensa en 20 palabras el desprecio de Sánchez hacia los españoles en Cataluña

No siempre la palabra más alta o más gruesa es la más efectiva.

A veces solo es necesario hacer una crítica recurriendo a los sentimientos más profundos y más puros para desatar toda una ola de apoyo.

Con el empeño de Pedro Sánchez en aprobar los indultos a los golpistas catalanes con una performance en dos actos, en el Teatro del Liceo de Barcelona el 21 de junio de 2021 y en el Consejo de Ministros del 22 de junio de 2021, con la propina de cuatro minutos de autobombo televisado, muchos catalanes se han sentido desamparados.

El periodista Miquel Giménez, en un tuit que ha recibido miles de likes, cerca de 7.000 a la hora de elaborar esta pieza, ha sabido condensar en 20 palabras el sentimiento que ha provocado entre los españoles que viven en Cataluña el capricho del presidente del Gobierno de poner en la calle a aquellos que, aparte de no arrepentirse, anuncian que lo volverán a hacer.

El también tertuliano tiene claro que lo que ha hecho el jefe del Ejecutivo socialcomunista al conceder esta medida de gracia a los golpistas del 1-O es provocar un sentimiento de soledad y de orfandad a quienes se sienten, aparte de catalanes, españoles de bien.

Los seguidores de Giménez han aplaudido su reflexión:

Los años del: son 4 gatos. No pasará nunca. Que exagerado eres. Pero es imposible. Ya verás como no se atreven y no va pasar nada… El germen de los ciegos testiculares creados por una prensa que minimizada todo mientras la clase política creaba el monstruo. Así estamos ahora.

