«No me llames Pedro Sánchez, llámame Mari Puri»

Y ahora, por mor de la debilidad de Pedro Sánchez, que también claudica ante Podemos, vamos a tener ‘Ley Trans‘. De circo.

Hoy ha debatido el Consejo de Ministros el gran proyecto sobre cambio de sexo de Irene Montero, cónyuge de Pablo Iglesias y ministra de Igualdad del Gobierno PSOE-Podemos.

Hasta ahora cuando alguien quería cambiar su identidad en el Registro Civil, y pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre, tenía que presentar un informe médico o psicológico que acreditara ‘disforia de género’ -–que no se muy bien que significa aunque creo que es lo opuesto a la euforia- y debía llevar dos años de terapia con hormonas.

La ‘Ley Trans’ del tándem Sánchez-Montero termina con esos engorros.

Un chico de 16 años puede llegar al registro y pedir pasar a ser una chica o viceversa.

No necesita informe psicológico o médico y mucho menos autorización de sus padres. Basta que rellene un cuestionario y hecho.

Con esa edad no se puede consumir alcohol, no se puede conducir un coche, no se puede votar en las elecciones… pero si podrá quien quiera, de cualquier edad y condición, cambiarse de género en el DNI.

El pasar de hombre a mujer y viceversa va a ser en España muy sencillo.

Ni hormonas, ni médicos, ni psicólogo, ni leches.

Vas al registro, rellenas los papeles, vuelves a los tres meses a ratificar y te cambian ya el DNI y lo que haga falta.

Para evitar que el personal se vuelva loco del todo, y empiece a cambiar de sexo cada semana o en función de las estaciones del año, previsores como son la podemita Montero y el socialista Sánchez, establecen que sólo se puede hacer el trámite en el registro una vez.

Pasados seis meses, si eres mujer y te has hecho hombre o al revés, sólo podrás volver a tu sexo original pasando por el juez, que tampoco pondrá muchas dificultades.

A disfrutar, señores…