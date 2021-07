«¿Estás mejor o peor que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa?»

Hoy hace 3 años y un mes que Pedro Sánchez, con la ayuda de los proetarras vascos y los golpistas catalanes, sacó adelante una moción de censura contra Mariano Rajoy y se metió en La Moncloa.

Lleva exactamente en la presidencia del Gobierno de España la friolera de 1.126 días.

Y lo digo así, al estilo carcelario, porque para mí e imagino que también para millones de españoles, todo este tiempo ha sido una condena.

Durante los más de 30 años que como reportero audaz, me dediqué a dar tumbos por el mundo, cubriendo guerras, catástrofes y desastres provocados casi siempre por la estupidez humana, pasé varios periodos largos en EEUU.

Siempre con base en Nueva York.

Y tuve oportunidad de cubrir de cerca varias elecciones presidenciales.

Entre ellas, la de 1984, en la que Reagan aplastó a Mondale, ganando en 49 de los 50 estados y otra, la del año 2000, en la que Bush hijo se impuso al demócrata Gore por apenas 537 votos, tras 35 días revisando papeletas y teniendo que pronunciarse para dirimir la cuestión el mismo Tribunal Supremo.

Pues todas las ocasiones, entonces y ahora, cuando llega el momento de elegir presidente, lo que se hace cada cuatro años, hay una pregunta que se hacen todos los norteamericanos:

“Are we better off than we were four years ago?”